BMW M3 s rakví, závod v bugině i armádní Toyota Hilux: Sledujte nový Svět motorů!

Televizní Svět motorů dnes na vaše obrazovky přiveze opět spoustu zajímavostí. Šestý díl třetí série si pro vás přichystal třeba test BMW M3 Touring, ovšem aby toho nebylo málo, má na sobě ještě stylový střešní box. Ideální setup pro rychlého lyžaře nejen na sjezdovce nám ukáže Michal Dokoupil.

Vláďa Kadera přijal výzvu a zúčastnil se Offroad Maratonu v Milovicích. Závodil za tým Polaris a vrátil se nám z toho celý špinavý. Dva dny nemohl otáčet hlavou. Trohu k zemi to vrátí Tomáš Dusil, který pro vás má bazar oblíbeného rodinného přepravníku, Opelu Zafira.

Naším hostem v rubrice VIP bude herečka Kateřina Ujfaluši, kterou opět vyzpovídá David Šprincl. Prmeiéru v televizním Světe motorů pak bude mít Marek Bednář, který si posvítí na armádní Toyotu Hilux, respektive na její noční vidění. To není ale to jediné, co o tomto speciálu zjistil.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .