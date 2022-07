Než dorazí nové BMW M2, je tohle to největší dělo, které si můžete v rámci řady 2 Coupé pořídit. Stojí to ale za to?

Radosti Vynikající motor Kompaktní rozměry Snadné ovládání Starosti Na těchto kolech horší jízdní vlastnosti Zvuk by mohl být intenzivnější Vyšší hmotnost 8 /10 Kapesní GT, které je tak akorát výkonné, příjemně se řídí, solidně tlumí a pak vlastně ani moc nevadí, že je trochu těžké a nemáte z něj vyloženě pocit čistokrevného sportovního auta. S těmito myšlenkami jsem opouštěl první jízdy s novým BMW řady 2 coupé, kde se motorizace M240i xDrive, současný vrchol nabídky, ukázala přesně v tomto světle. Nyní po pár měsících, už na letních pneumatikách, přišel čas strávit s autem trochu delší čas. Bude verdikt stejný? Nová dvojka kupé stojí na platformě CLAR a sdílí tak mnoho komponentů s aktuálními řadami 3 a 4 včetně mnoha pohonných jednotek. Zůstala možnost šestiválce, ale chybí manuální převodovky, jedinou možností je tak osmistupňový automat ZF. Manuál bude mít až právě chystaná M2. Ostatně u tohoto vrcholného modelu prý BMW o manuál předběžně zaznamenává nezanedbatelný zájem. TEST BMW 430i Cabrio: Léto sice skončilo, ale zábava může pokračovat Řada 2 Coupé je téměř vždy pouze zadokolkou. Výjimkou byla při vstupu na trh nyní testovaná vrcholná verze M240i xDrive, která disponovala pohonem všech kol xDrive s lamelovou spojkou a vychozím rozdělením točivého momentu 40:60 ve prospěch zadní nápravy. Od letošního léta je tato motorizace v nabídce také jako čistá zadokolka (ve výrobě od července). Ušetříte 55 kg hmotnosti a 56 tisíc korun. Sympoš Dvojka kupé je při setkání tváří v tvář velmi sympatické auto. Není totiž přerostlá, rozměry má velmi podobné s BMW řady 3 generace E46. Konkrétně má 4,5 metru na délku, 1,8 metru na šířku a 1,4 metru na výšku při rozvoru 2,7 metru. Podobně velkých kupé se čtyřmi sedadly už na dnešním trhu moc nenajdete a je tak moc fajn, že BMW tuhle myšlenku malých kupé tradiční koncepce s novou dvojkou stále drží. Design je otázkou vkusu a já osobně bych si dovolil ke vzhledu jednu připomínku. Při čelním pohledu je totiž u dvojky velký mezigenerační skok a mohou za to nepravidelně tvarované diodové světlomety, které se o velký kus posunuly do stran vozu. Nové auto tak vypadá, že trochu šilhá, zatímco předchozí F22 měla ten typicky upřímný BMW úsměv. Vy to ale můžete vidět jinak. TEST BMW iX xDrive40: Další důkaz, že v Mnichově nejsou žádné konzervy Tvar a umístění zadních svítilen mají samozřejmě své aerodynamické opodstatnění, ale mohou na vás působit poněkud nepatřičně. Zboku je ale pohled stejně fenomenální jako předtím. Dlouhá kapota, kabina pro posádku uprostřed vozu a sympatická odtrhová hrana na zádi vozu. Také všechna 19palcová kola vypadají na autě skvěle, nejlépe asi základní bez příplatku, ale tohle nebyl náš případ. Mezi naším prvním seznámením a testem totiž tento konkrétní kousek zamířil do dílny a nechal si na sebe aplikovat díly z nabídky BMW M Performance, kterými si můžete své auto vyšperkovat v rámci tohoto továrního tuningu. Šlo o díly v hodnotě 350.000 Kč a konkrétně třeba přední splitter, mřížka chladiče, kryty zrcátek, nástavce prahů, zadní spoiler a difuzor byly vyrobeny z karbonu, loga označení modelu byla zase pokryta černou barvou a mnoho čalouněných dílů se počalounilo Alcantarou. Zlatým hřebem byla 20palcová kola za 118.850 Kč. TEST BMW M440i xDrive Gran Coupé: Podmírák? Kdepak, téměř skvělé juniorské eMko! Uvnitř se dvojkové kupé změnilo také hodně, ale stále zůstává věrné tradiční koncepci BMW. Jen displej infotainmentu je větší, má víc funkcí a budíky v kapličce už jsou jen a pouze digitální. To jsou ty hlavní změny, které by mohly být staromilným zákazníkům BMW trochu proti srsti. Klasická tlačítka si ale zachovávají panel pro ovládání klimatizace i multifunkční volant. Bydlí se tu skvěle a opět platí, že se BMW snadno ovládá. Posaz za volantem je vynikající, výhled z kabiny taktéž a dva dospělí se na přední sedačky bez problému vejdou, aniž by si překáželi rameny. Přední sedadla jsou velmi pohodlná, ideální na delší cesty, nicméně pro sportovní využití bych sáhl po příplatkových skořepinách, které mají výraznější vedení ramen, vyšší boční vedení pro stehna a integrovanou hlavovou opěrku. Sedadla v autě byla v tomto směru spíše kompromisem, i když široce nastavitelným. Některé modely BMW M (či M Performance) si občas odnesou kritiku za příliš tlusté věnce volantu s měkkým čalouněním, kdy se sice volant velmi příjemně drží, ale ubírá to přesnosti přenosu informací od kol. Na druhou stranu je řízení stále velmi přesné a tak akorát strmé a na variabilní účinek posilovače Servotronic si po chvíli zvyknete.

Řadová šestka Verze třílitrového řadového šestiválce B58B30 s označením O1 dodává autu výkon 275 kW (374 koní), což stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za dechberoucích 4,3 sekundy. Oproti zadokolce je to rozdíl 0,4 sekundy ve prospěch xDrive. Tradičně pak v rychlosti 250 km/h zasáhne omezovač, ačkoliv by se autu v této rychlosti ještě chtělo zrychlovat. Modernizace motoru se zaměřila na větší efektivnost a lepší průběh výkonu. Má nižší kompresní poměr, nové vstřikování, software, turbodmychadla i chlazení. Najdete ho ve většině menších sportovně střižených modelů BMW vyjma třeba Z4. Jako vždy vás po stisknutí startovacího tlačítka přivítá štěknutím a posléze se uklidní na intenzivním vrnění volnoběhu. Takto v klidu hezky zní, ale to je z jeho charakteru to nejmenší. TEST BMW 540i xDrive Touring: Všehoschopná benzinová facka rodinným SUV Motor nemá hluchá místa a zátah je tak lineární, jak to jen jde. Z nízkých otáček se sbírá ladně a absolutně nenuceně se protahuje k omezovači. Navíc si to díky krátkým převodům budete užívat poměrně často, do toho při podřazení štěká a je dobře uložený, takže nijak výrazně nevnímáte jeho pohyby. Rychlost vytáčení je jednoduše fantastická, je to velmi záživný a přitom efektivní motor. Zrychlení hluboko pod pět sekund se tak nelze divit a dech mu nedochází ani při pokračování k dvoustovce. Má vlastně jen jednu menší vrásku, ale spotřeba to není. Tu si při korzování krajinou udržíte snadno pod deseti litry a při plné palbě vám to může být jedno - nádrž na 52 litrů benzinu zmizí při ostrém tempu klidně i za dvě stě kilometrů. Pihou na kráse byl pro mě osobně zvuk, který by mohl být o ještě trochu intenzivnější a více k vám promlouvat. Na druhou stranu moc cením, že M240i nemá žádné „blbečkovýfuky“, které po každém puštění plynu ve středním pásmu otáček střílí z koncovek. Osmistupňová automatická převodovka ZF je opět fantastická, manuální režim řazení vyvoláte vykloněním voliče do strany a pak už se můžete starat jen o pádla. Když ale necháte řazení na převodovce i ve sportovním režimu, málokdy vás zklame. Cukání při rozjezdech se bát nemusíte, tlačítko pro vypnutí funkce start/stop je hned po ruce a M240i xDrive není 48voltový mild-hybrid, má jen silnější alternátor. Proč to tomu autu dělat? Při prvních jízdách jsem si pochvaloval jízdní komfort. M240i xDrive se nechovalo jako prvoplánový sporťák, ale bylo příjemným malým GT. Tak je to za mě správně, tvrdší chování ať nechá nové M2. V tomto letním setupu na mě už ale auto nepůsobilo tak dobře, viníkem byla 20palcová kola z nabídky doplňků, na kterých byly pneumatiky Pirelli P Zero s rozměry 225/35 vpředu a dokonce 255/30 vzadu. Vypadaly ale spíš jako černý nátěr než jako plnohodnotná guma. Pro osazení těchto kol na auto mám samozřejmě pochopení. Dvacítky vypadají na autě mohutně a auto s ním získá z profilu víc macho výraz. Z hlediska jízdních vlastností pro ně ale nedokážu najít dostatečnou obhajobu. S tímto setupem jsou běžné nerovnosti o poznání znatelnější než předtím, nicméně stále ještě snesitelné. Horší už to bylo s ostrými příčnými nerovnostmi, které už byly nepříjemné. TEST BMW 320e Luxury Line (150 kW): Modrý samet aneb Kouzlo specifikace Nechci tvrdit, že je auto na běžné cestování nepoužitelné, zvyknete si, ale je to kompromis. Nepříjemné také je, když narazíte na větší nerovnosti v zatáčce, kdy začne zadní část vozu trochu nervóznět a ztrácí přímý kontakt s vozovkou. Tlumiče jakoby nestíhaly a vy i přes zapnutou stabilizaci slyšíte jejich prokluzování. A pak je tu ještě cena, přední pneumatika Pirelli P Zero 225/40 R19, což je pro BMW M240i xDrive standardní rozměr, stojí 4500 Kč. Tato dvacítka stojí 6000 Kč. A ještě je to příplatek za skoro 120 tisíc korun. Nicméně pokud najdete opravdu hezkou, klikatou a hlavně hladkou silnici, na což doporučuji třeba Český les, svezete se moc příjemně. Běžné svižné tempo na nedělní odpoledne prožijete zábavně, auto nehledá grip, chová se přirozeně, při nadlehčení na horizontech a následné kompresi tlumičů nemáte strach a občas není problém zpříjemnit si ostřejší zatáčku lehkým driftem. M240i xDrive na mě tak stále působí jako auto na každý den, se kterým můžete opravdu hezky svézt, ale devatenáctky a pořádné gumy, do kterých se lze pořádně opřít, bych bral jako jasnou volbu. TEST BMW 223i Active Tourer: Držte si bryndáky, pojedeme rychle! S přibývajícím tempem pak můžete pocítit vyšší hmotnost, vždyť tohle auto váží 1690 kg, to je na malé kupé opravdu hodně. Na druhou stranu se uvnitř cítíte bezpečně, auto je bytelné, tuhé a sebejisté. Přední i zadní nápravy jsou ocelovo-hliníkové, vzadu je M aktivní diferenciál. V rámci paketu M Technology pak získáte nejen lepší chlazení motoru, ale také větší kotouče. Příplatkové adaptivní tlumiče zase mohou upravovat tuhost podle vašich pokynů na displeji. M240i xDrive má také dodatečnou vzpěru mezi nápravnicí a bočními prahy a také hydraulické silentbloky spodních předních ramen. V rámci snižování hmotnosti pak byla vyvinuta nová ložiska kol, která uspoří 2,7 kilogramu. Dynamicky vás tohle auto nepochybně omámí a je vážně opojné, s jakou rychlostí se mění čísla na přístrojovém štítu. Řízení je velmi dobré, jen v něm můžete nabýt dojmu, že nestáčíte tak úplně lehké auto, a budete mít samozřejmě pravdu. Přitom M240i xDrive nepůsobí tupě, je v něm ten nádech rafinovanosti a rošťáctví jako u velkých M. Cena Toto auto stojí v základu 1.459.250 Kč. Po nalepení všemožné příplatkové výbavy a továrního tuningu se finální cena vyšplhala na 2.145.149 Kč. V autě samozřejmě nic nechybělo - umělo jezdit skoro samo, mělo dobrý audiosystém, vynikající světlomety, head-up displej, různě uvnitř svítilo a bylo plné ozdobiček. Na tomto autě nám BMW jednoduše ukázalo, kam až je možné s novou dvojkou zajít. Osobně bych ale udělal krok zpět. Objednejte si menší devatenáctipalcová kola a vynechte tažné zařízení (ano, tohle auto má odnímatelné tažné) a hned jste na tom o skoro 150 tisíc lépe.