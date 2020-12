BMW M pomalu rozbaluje opožděný dárek. M5 CS bude opravdu velká pecka

BMW napíná premiéru M5 CS jako strunu. Není se čemu divit, očekávání jsou opravdu velká. Má jít o tu vůbec nejřidičtější M5 a po představení M2 CS navíc všichni očekávají stejnou bombu. Lovci maskovaných prototypů zachytili testovací muly již mockrát, párkrát dokonce i na okruhu.

Premiéra už ale opravdu není daleko. Blížící se odhalení vozu nyní přiblížil i samotný kormidelník divize BMW M Markus Flasch, který na krátké ukázce stojí u již hotového vozu a pomalu z něj strhává plachtu. Kulišácky ale nejprve ukazuje některé detaily a plné odhalení si nechává až na příští rok.

Co jsme se tedy dozvěděli? BMW M5 CS vychází z M5 Competition a výkon motoru 4.4 V8 s dvojitým přeplňováním se zvedne ze 625 na 635 koní. CS shodilo oproti verzi Competition dalších 70 kg a hmotnost by tak měla být 1825 kg, což je na auto rozměrů manažerského sedanu s osmiválcem hodně slušné.

Takové Audi RS 7 Sportback je o více jak 300 kg těžší a produkuje o 35 koní méně. A to už je samo o sobě drtivě rychlé auto. O BMW M5 CS pak také víme, že má karbonová sedadla z M3 a M4, kovaná kola, karbon-keramické brzdy a unikátní bronzově lakované doplňky karoserie. Co dál? Na to si ještě počkáme do začátku příštího roku.