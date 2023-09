BMW iX1 donutí zákazníky přemýšlet jinak. Parity dosáhlo se spalováky i s neprémiovou konkurencí

BMW na to jde s elektromobilitou chytře. Jistá parita byla dosažena už u řady 4, kde elektrická verze i4 prakticky cenou nikam neutíká a dává tak zákazníkům na výběr mezi třemi druhy pohonu (benzin, diesel, elektro) bez nutnosti dělat nějaká náročná finanční rozhodnutí. Něco podobného se nyní stalo i u modelu iX1, který se s novou verzí eDrive20 stal ještě výhodnějším. Jeho cena stažená k milionu korun se totiž může rovnat i se značkami, které nepatří k prémiovým.

Samozřejmě jde stále o auto za milion korun s výkonem pouze dvě stě koní a dojezdem ani ne pět set kilometrů, takže bude mít přirozeně své odpůrce. Nicméně stále si můžete koupit levnější naftové auto a jezdit tisíc kilometrů na nádrž s prstem v nose. O tom tento článek ale není. BMW iX1 eDrive20 totiž donutí lidi přemýšlet. A donutí nejen ty, kteří už kupují elektromobily, ale i ty, kteří si jdou pro BMW X1.

Kdo jezdí v BMW X1? Obchoďáci ani nadšení řidiči asi ne. Však v základu je to předokolka s tříválcem a výkonem pouze 136 koní. Takové auto stojí 950 tisíc korun, což je hodně. Pokud si vezmeme silnější pohon sDrive20i, tak je to stále tříválec, ale naladěný na 170 koní a své zákazníky vyjde na 1.001.000 Kč. A teď se objevilo to samé auto za 1.059.500 Kč, které má 204 koní, nesmrdí, necuká, jezdí tiše a u nás nemusí mít dálniční známku.

Elektromobil, který můžete nabít doma ze solárních panelů, nebo ho připojit v práci na wallbox. Navíc nepotřebuje ultrarychlé nabíjení ani enormní baterii, protože X1 je většinou až to druhé auto v rodině, které najede stovky kilometrů ne denně, ale třeba týdně. V tomto ohledu je tedy základní BMW iX1 jakožto nejlevnější elektromobil od BMW skvělou nabídkou a nepochybně dostane k elektromobilitě další zákazníky.

BMW iX1 vs BMW X1: Technické údaje a české ceny Verze iX1 eDrive20 X1 sDrive20i X1 xDrive20d Válce/ventily - 3/4 4/4 Objem [cm3] - 1499 1995 Výkon [kW/ot.min] 150/- 125/4700-6500 120/3750-4000 Točivý moment [N.m/ot.min] 250/- 240/1500-4400 400/1500-2500 Pohon kol přední přední xDrive Zrychlení [s] 8,6 8,3 8,6 Max. rychlost [km/h] 170 216 210 Hmotnost [kg] - 1625 1765 Cena [Kč] 1.059.500 1.001.000 1.077.700

Ještě lepší je to ale s přihlédnutím ke všem elektromobilům na trhu. Dnes je takovým pravidlem, že vozy s dojezdem mezi 400 až 500 kilometry stojí přes milion korun. A je prakticky jedno, jestli je to Kia, Tesla nebo BMW. Níže tedy najdete srovnání BMW iX1 s ostatními elektromobily s podobným dojezdem. Jak je vidět, nevede si špatně ani proti oblíbené Tesle Model Y.

A jak je to s výbavou? iX1 eDrive20 má 2zónovou automatickou klimatizaci, parkovací asistent s couvací kamerou, sportovní volant čalouněný kůží a samozřejmě i sdružený infotainment s přístrojovým štítem v jednom panelu. Ve standardu je bílé či černé a má sedmnáctky s aerodynamickými kryty. Nicméně jak již popis motorizace napovídá, základní model má pohon pouze předních kol, zatímco silnější xDrive30 je čtyřkolka.

BMW iX1 eDrive20 vs. Konkurence Model iX1 eDrive20 Hyundai Kona VW ID.3 Tesla Model Y Výkon [kW] 150 160 150 220 Točivý moment [N.m] 250 255 310 420 Zrychlení [s] 8,6 7,8 - 6,9 Max. rychlost [km/h] 170 172 160 217 Pohon kol přední přední zadní zadní Akumulátor [kWh] 64,8 65,4 58 57,5 Dojezd WLTP [km] 475 514 426 455 Spotřeba [kWh/100 km] 15,4 - 17,2 14,7 - 16,6 15,3 16,4 Nabíjení max [kW] 130 102 120 170 Rozvor [mm] 2692 2660 2770 2890 Zavazadelník [l] 490 466 385 - Cena [Kč] 1.059.900 1.039.990 999.900 1.165.490

Jelikož jde o BMW, můžete si svou iX1 samozřejmě bohatě dovybavit. Základ moc vábně nevypadá, nicméně za 1.129.960 Kč už je výbavové linie xLine a za částku 1.163.838 Kč můžete mít dokonce M designový paket. Ani s lakem karoserie za 45 tisíc a 19palcovými koly sice nevypadá jako ze žurnálu, ale rozhodně vypadá lépe než základ.

Z příplatků lze tradičně zvolit šikovné balíčky, kdy třeba Travel za 48.776 Kč nabídne střešní okno, protisluneční ochranu oken a síťku v zavazadlovém prostoru. V paketu Premium za 47.424 Kč pak najdete adaptivní LED čelní světlomety s asistentem dálkových světel, bezklíčový vstup, přihrádku pro bezdrátové nabíjení či vnitřní zpětné zrcátko s automatickým tlumením.

Pokud chcete svou základní iX1 posunout ještě o level dál, je tu paket Innovation. Stojí sto tisíc, ale najdete v něm položky z paketu Premium, dále pak head-up displej, lepší parkovací asistent nebo BMW Live Cockpit Professional. Pokud dáte hodně na design, je tu M sportovní paket Pro za 52.832 Kč. Auto s ním pak vypadá jako sportovní verze M.