Radosti Futuristické venku i uvnitř Prostorný interiér Přiměřený výkon Starosti Nezáživné jízdní vlastnosti Chybí manuální režim rekuperace Boční vedení sedadel 8 /10

Když do aktuální vlny elektromobilů naskočilo BMW, svitla nám naděje, že už to nebude jen nudné plížení se od stojanu ke stojanu, kde půl hodiny a více čekáme na dalších dvě stě kilometrů nudy s pohonem předních kol. Samozřejmě to teď trochu přeháním, ale pravdou je, že většina běžných elektromobilů je jízdně nezáživná, což jim ale nelze zazlívat.

BMW se rozhodlo ukázat, co se v oblasti elektrifikace naučilo na zcela novém autě o velikosti modelu X5. Není to tedy derivát již známého modelu, jako je tomu v případě i4 a iX3. Výsledek vyniká nejen v konvenční modelové nabídce BMW, ale i v celém automobilovém průmyslu. Teslo, ty si dělej poznámky, vy ostatní jen poslouchejte. Pojďte se mnou tedy do té budoucnosti.

Zase si zvykat

Určitě si pamatujete na uvedení BMW i3 a ten šok, když jste ho poprvé viděli na silnici. Otáčelo hlavy snad úplně všech. Bylo nevšední, futuristické a dle některých snad až ošklivé. Připomíná vám to něco? BMW to udělalo znovu a svého pionýra technologií opatřilo designem, který je pro masové konzumenty těžko stravitelný, aspoň tak to tedy působilo na internetu.

Pokud vás zajímá, co si myslím subjektivně já, tak za mě musíte trefit barevnou kombinaci. Třeba bílá s modrými akcenty podle mě dává auta přesně ten futuristický nádech, který BMW asi zamýšlelo. Krásné auto to ale podle mě není v žádné barvě. SUV nejsou od toho, aby byla hezká, ale aby nabídla hodně prostoru a v prémiovém segmentu působila majestátně. Pro BMW iX ta majestátnost rozhodně platí.

Ostatně vzhledem k tomu, že inženýři nebyli limitováni žádnými shodnými základy s konvenčním modelem, mohli si dovolit doslova řádit, takže proto vidíme na výsledku tolik zajímavých detailů. Třeba přední maska ve tvaru ledvin působí jen jako plastový kryt, jenže je to výrobek z technologického centra v Landshutu, má polyuretanový povlak, který dokáže sám opravit drobné škrábance a má integrovaný radar a čidla. Ne, masku jsem schválně nepoškrábal, v tomto jim budu muset věřit.

Ačkoliv jsem zmiňoval nezávislost iX na předchozích modelech, je jeho základem modulární platforma CLAR. Ta totiž umožňuje vyrábět auto v Dingolfingu společně s řadami 4 až 8 a sportovními M4 a M5. Kobalt a lithium dodává BMW výrobcům baterií z Austrálie a Maroka. Automobilka zároveň slibuje, že při výrobě rotorů nepotřebuje žádné vzácné zeminy.

Kde co je?

Rozpoltil vás vnějšek? Tak se mrkněte do galerie na vnitřek. BMW i tady pokračuje v trendu šokování a na rovinu musím říct, že jak je tady všechno nové, nedokázal jsem si po letech soužití s klasickými BMW zvyknout. To samé se bude dít i vám, pokud se pro tohle auto rozhodnete. Základní principy ovládání BMW jsou sice stejné, ale ve výsledku jsem na displej stejně občas koukal jako tele na vrata. Vysvětlím.

Nerad se opakuji, ale tohle není obyčejný nový automobil, ale další stupeň toho, jak auta vnímáme a k čemu nám vlastně jsou. Když si tak do BMW iX poprvé sednete, připadáte si jako v konceptu někde na autosalonu. Sedadlo řidiče je královsky rozměrné, rozhled do všech stran bravurní, kabina vzdušná, před vámi čeká osmiúhelníkový volant a téměř po celé délce palubní desce se rozléhá obří displej. Tak jak se to všechno používá, když opadne ten wow moment?

Kostrou vozu je hliníkový prostorový rám doplněný karbonovou klecí s výztuhami z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Po otevření dveří klec uvidíte. Přední dveře jsou rozměrné a práh není přehnaně široký, takže je nastupování snadnější než třeba u BMW X6. Sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou jsou asi nejprostornější v celé modelové nabídce BMW. Dveře se zevnitř otevírají tlačítkem, kdy povyskočí a pak už je to na vás. Při poruše se dveře odjistí manuální páčkou vespod.

Celá podlaha interiéru je rovná a středový tunel je tak jen jakýmsi multifunkčním stolkem mezi předními sedadly. Vpředu je vystouplý nahoře pro ovládání důležitých funkcí vozu a dole pro nabíjení telefonu a odložení nápojů. Nahoře, před loketní opěrkou, byly v našem případě spínače z pravého křišťálového skla a dekorativní destička ze dřeva s otevřenými póry. Z křišťálu je pak i elektrické ovládání sedadel, které je jako u vozů Mercedes-Benz na dveřích.

Křišťál vypadá hezky, ale samotné ovládání považuji za nešťastné. Třeba malý váleček pro hlasitost audia je nesmyslně utopený, takže když jsem ho za jízdy nahmatal, stávalo se mi, že jsem ho stiskl. Tím se audio úplně ztlumí. Otočné kolečko voliče iDrive je pak sice také krásné, ale celé jako by zalité v želé. Klasický plastový volič se vždy ovládal lehce a cvakal u toho, nyní je to celé takové nepřesné.

To samé platí i o nové obrazovce iDrive 8, kam se přestěhovala v podstatě všechna tlačítka z palubní desky. Prohnutý displej před vámi je seskupení digitálního přístrojového štítu o úhlopříčce 12,3 palce a infotainmentu o úhlopříčce 14,9 palce. Nový operační systém vozu má bravurní grafiku, bezdrátové aktualizace, mobilní technologii 5G nebo rozšířenou realitu u navigace. Úplně dokonalý ale není.

Rozdělení funkcí vozů do widgetů, tedy rychle přístupných karet, je chvályhodné. Navíc si můžete udělat i svůj widget, jako u telefonu. Přestěhovat sem ale ovládání klimatizace mi nepřijde moudré, protože za jízdy je ovládání obtížné a strhává více pozornosti než tlačítka. Dobré není ani menu teplotního komfortu, kde se nastavuje vyhřívání sedadel a volantu - ikony jsou poměrně malé. Ano, auto lze ovládat hlasem, ale to také není pro každého.

Osmiúhelníkový volant je pak to nejmenší, zvyknout si budete muset jen na trochu jiné ručkování. Na zadní sedadla se leze trochu hůře, ale pořád to není nic hrozného. Co mě se vyloženě nelíbilo jsou průměrné plasty na zadních stranách předních sedadel, na kterých jsou vždy dva USB-C porty. Prostorově je ale místo vzadu takřka dokonalé, především pro kolena. Postranní sedadla pak mají standardně Isofix.

Zavazadlový prostor o objemu 500 litrů je podprůměrný, podobně velké BMW X5 má o 150 litrů víc. Nakládací hrana je vysoká, ale pod podlahou najdete místo pro kabely, takže nemusíte mít kabelové brašny v kufru. Po sklopení zadní lavice, což je standardně v poměru 40:20:40, se prostor v iX zvětší na 1750 litrů. Vpředu pak není kufr, ale elektronika. Tažné zařízení pak utáhne brzděný přívěs o maximální hmotnosti 2500 kilogramů.