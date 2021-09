BMW iX nejen samo parkuje, ale i dobíjí a jezdí do myčky. Podívejte se na video

Návštěvníci autosalonu IAA Mobility v Mnichově se mohli na vlastní oči přesvědčit, co umí nová elektrická vlajková loď od BMW. Ve speciálním vymezeném prostoru iX ukázalo své možnosti ohledně samostatného pohybu po parkovišti. Auto stačí ponechat v předem dané lokalitě a aktivovat funkci skrze aplikaci v chytrém telefonu.

Vůz poté sám odjede na místo, které mu evidentně dle dané kapacity parkoviště určí automatika. Zaparkuje a nechá se nabíjet díky robotické ruce, která zasune konektor do napájecí zdířky. Poté si umí samo odjet do automyčky a na zavolání opět přijet do daného prostoru ke svému majiteli. Systém pracuje nejen se senzorovou výbavou vozu, ale také s kamerami, které pomáhají s orientací na parkovišti.

Tato technika již funguje ve vícepatrovém muzeu Mercedesu ve Stuttgartu. Systém, na kterém německá značka spolupracovala s dodavatelem Bosch, byl uveden do provozu před třemi lety a musel projít technickou kontrolou od TÜV. V anglicky mluvících zemích se této službě říká „valet parking“ – u luxusních restaurací nebo hotelů ji obstarávají zaměstnanci, samotné slovo „valet“ pochází z francouzštiny a znamená osobního pomocníka.