BMW investuje sto milionů eur do nového testovacího centra baterií. Budou zde testovat i nárazy

BMW rozjíždí další kolo investic do mobility budoucnosti. Nově bude v Horní Falci testovat baterie do svých budoucích produktů.

Automobilka BMW se neustále rozrůstá a inovuje, což se odráží i v masivních investicích do elektromobility. Například továrna ve Wackersdorfu v Horní Falci se do roku 2026 dočká investice ve výši 100 milionů eur, konkrétně do nového testovacího centra baterií, které bude integrováno do stávající struktury budov. První výsledky budou k vidění již od poloviny příštího roku a následně se zde budou testovat baterie do nových vozidel již v raných fázích vývoje.

„Lokalita BMW Group ve Wackersdorfu se stane významným pomocníkem při transformaci směrem k elektromobilitě. Kromě zásobování našich zahraničních továren, výroby palubních desek a od roku 2024 i výroby dveří pro modely Rolls-Royce se testování prvků elektrického pohonu stane čtvrtou hlavní oblastí činnosti ve Wackersdorfu. Tím se posílí budoucí životaschopnost naší lokality,“ potvrzuje ředitel místního centra Christoph Peters.

Investice potečou zejména do modernizací stávajících struktur budov a technologie zkušebních stanic. Stavební práce již probíhají a zahrnují i novou podlahovou desku budovy. BMW také zmiňuje, že v závěrečných fázích investic a modernizace zde budou také finální testy baterií, které budou podrobovány vibračním a nárazovým testům pomocí takzvaných „shakerů“, kterých je v současné době v celé Evropě jen několik.