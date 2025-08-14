BMW investuje do speciální lakovny. Zájem o individualizaci vozů totiž stále roste

Kdo dnes z velkých prémiových výrobců nenabízí zákazníkům určitou formu personalizace svých vozů, jako by nebyl. Stále větší zájem o individuálně specifikované modely zažívá Bentley , Porsche či Mercedes-Benz ... | BMW řady 7 Zdroj: BMW

Kdo dnes z velkých prémiových výrobců nenabízí zákazníkům určitou formu personalizace svých vozů, jako by nebyl. Stále větší zájem o individuálně specifikované modely zažívá Bentley, Porsche či Mercedes-Benz...

...přičemž u BMW se nyní tato výrobní větev dočká opravdu tučné investice. V továrně automobilky v německém Dingolfingu totiž vznikne nové „Centrum pro speciální a individuální lakování".

BMW oznamuje, že investice ve výši více než 30 milionů eur (cca 735 milionů korun) umožní v příštích dvou letech vybudovat nové, jižní rozšíření stávající lakovny závodu.

Dodatečné prostory nabídnou značce přes 2000 m2 plochy ve dvou podlažích, na kterých budou aplikovány individuální zakázky ve formě povrchových úprav a speciálních laků, a to navíc ve větší kapacitě a efektivnějších procesech.

V závislosti na poptávce a počtu zrovna vyráběných vozů bude tým v novém centru čítat až deset lidí. BMW oproti současnému procesu vyhlíží zhruba o čtvrtinu rychlejší dobu zpracování vozů a rovněž snížení nákladu na úpravu jedné karoserie.

Stále však bude značka spoléhat na řemeslnou ruční práci specialistů, v jejichž centru si vozy udělají zastávku pro aplikaci speciálních laků a prvků...

...aby následně pokračovaly zpět na automatickou výrobní linku, kde se nanese poslední vrstva bezbarvého laku.

Výstavbu nové lakovny zahájí BMW letos v září, spuštění provozu plánuje na jaro 2027. Lakovna v Dingolfingu už nyní nabízí pořádně širokou škálu barev, typů laků a možností individualizace – až 300 různých odstínů, nehledě na dvoubarevné motivy či speciální laky pro malosériové modely.

Nová přístavba tak jednoduše odpovídá na projevenou poptávku. „Umožní nám to splnit rostoucí přání zákazníků po něčem speciálním a pomůže rozvíjet lukrativní oblast našeho podnikání," dodává ředitel závodu Christoph Schröder.

BMW investuje do speciální lakovny. Zájem o individualizaci vozů totiž stále roste

Daniel Fuglevič
14. srpna 2025

Více možností lakování, větší kapacita výroby a nižší náklady. Nová lakovna BMW bude pro vozy v Dingolfingu odbočkou z klasické výrobní linky.

Kdo dnes z velkých prémiových výrobců nenabízí zákazníkům určitou formu personalizace svých vozů, jako by nebyl. Stále větší zájem o individuálně specifikované modely zažívá Bentley, Porsche či Mercedes-Benz, přičemž u BMW se nyní tato výrobní větev dočká opravdu tučné investice. V továrně automobilky v německém Dingolfingu totiž vznikne nové „Centrum pro speciální a individuální lakování“.

BMW oznamuje, že investice ve výši více než 30 milionů eur (cca 735 milionů korun) umožní v příštích dvou letech vybudovat nové, jižní rozšíření stávající lakovny závodu. Dodatečné prostory nabídnou značce přes 2000 m2 plochy ve dvou podlažích, na kterých budou aplikovány individuální zakázky ve formě povrchových úprav a speciálních laků, a to navíc ve větší kapacitě a efektivnějších procesech.

V závislosti na poptávce a počtu zrovna vyráběných vozů bude tým v novém centru čítat až deset lidí. BMW oproti současnému procesu vyhlíží zhruba o čtvrtinu rychlejší dobu zpracování vozů a rovněž snížení nákladu na úpravu jedné karoserie. Stále však bude značka spoléhat na řemeslnou ruční práci specialistů, v jejichž centru si vozy udělají zastávku pro aplikaci speciálních laků a prvků, aby následně pokračovaly zpět na automatickou výrobní linku, kde se nanese poslední vrstva bezbarvého laku.

Výstavbu nové lakovny zahájí BMW letos v září, spuštění provozu plánuje na jaro 2027. Lakovna v Dingolfingu už nyní nabízí pořádně širokou škálu barev, typů laků a možností individualizace – až 300 různých odstínů, nehledě na dvoubarevné motivy či speciální laky pro malosériové modely. Nová přístavba tak jednoduše odpovídá na projevenou poptávku. „Umožní nám to splnit rostoucí přání zákazníků po něčem speciálním a pomůže rozvíjet lukrativní oblast našeho podnikání,“ dodává ředitel závodu Christoph Schröder.

Zdroj: BMW

BMW

BMW (zkratka z Bayerische Motoren Werke AG) je německá automobilka, které vznikla v roce 1916. Sídlí v Mnichově. BMW vlastní také značku Mini a patří pod ní i Rolls-Royce Motor Cars.

BMW Řada 1 • BMW Řada 2 • BMW Řada 3 • BMW Řada 4 • BMW Řada 5 • BMW Řada 6/6 GTBMW Řada 7BMW X1 • BMW X2BMW X3BMW X4BMW X5BMW X6BMW X7BMW Z4

