BMW doplňuje nabídku: Do řady 4 míří nové šestiválce a další modely čeká extra výbava

Ve svém tradičním shrnutí modernizace výrobního programu zmiňuje BMW celou řadu novinek, které budou zákazníkům k mání od letošního jara. Jednou z hlavních zpráv je samozřejmě uvedení nového BMW M5 CS do prodeje. Vyladěný super-sedan o výkonu 635 koní (467 kW) zamíří na trh už v březnu, a to od ceny 4.833.400 Kč.

Ne všechny novinky BMW však míří na ty největší fajnšmekry. V portfoliu motorizací kupé řady 4 se tak objeví nové vznětové verze, přesněji mild-hybridní třílitrové řadové šestiválce M440d xDrive (340 k/250 kW; 700 N.m) a 430d xDrive (286 k/210 kW; 650 N.m). Pro M Sport modely řady 3 a řady 4 pak zasadí BMW do příplatkové výbavy i možnost karbonové střechy a později bude v nabídce pro tyto vozy i karbonové obložení interiéru.

BMW rozšiřuje nabídku plug-in hybridů řady 3 a 5. Základ má 204 koní a 350 N.m

Zájemci o BMW řady 2 Gran Coupé by poté měli do března vydržet taky, jelikož značka plánuje rozšířit nabídku motorizací o verzi 220i xDrive – dle potřeby tak bude mezi přední a zadní kola rozdělován výkon 178 koní (131 kW) z dvoulitrového čtyřválce, a to přes standardní sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku.

Nakonec automobilka přináší hrst novinek i pro další modely. Limuzína řady 7 tak bude nyní standardně vybavena integrovaným aktivním řízením, tedy systémem natáčení zadních kol. U mnoha současných modelů BMW zase doplní čtyřzónovou automatickou klimatizaci o filtr nanočástic, kdežto nabídku volitelné výbavy modelů X5 a X6 (včetně M Competition variant) postupně doplní zatmavené světlomety Individual Shadow Line.

Nové BMW M5 CS oficiálně: Nejsilnější emko v historii stojí skoro 5 milionů

Pro Competition verze BMW M8 ve všech karosářských verzích (Coupé, Cabrio i Gran Coupé) přibude v nabídce možnost karbonových sedadel, zatímco nové M3 a M4 bude možné lakovat novým metalickým odstínem šedé Skyscraper Grey a rozšířené kožené čalounění Merino nabídne dalších pět barevných variant.

Od dubna pak BMW vylepší i svůj poslední operační systém infotainmentu ve verzi 7.0 o novou aplikaci BMW News, která řidiči přinese audio obsah na základě jeho preferencí. Z nabídky vydavatelů budou vybírány aktuální online zprávy a následně mluveným slovem vysílány prostřednictvím audiosystému vozidla.