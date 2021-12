BMW dodalo milionté elektrifikované auto. Zákazníkům v Mnichově předalo iX s milými dárky

Německá automobilka slaví důležitý milník. Prozradila také své elektrické ambice do budoucnosti.

Šestého prosince byl novým majitelům předán výroční vůz BMW iX xDrive40. Stalo se tak v budově BMW Welt v Mnichově. Pro tyto zákazníky si automobilka přichystala i bonus: instalaci nabíječky BMW Wallbox a kredit na celoevropské nabíjení BMW Charging. V rámci tohoto milníku se značka pochlubila svými plány. Během dvou let chce mít na silnicích další milion elektrifikovaných aut, hranici dvou milionů prodaných čistě elektrických vozů chce překročit do roku 2025, přičemž už o pět let později by mělo být každé druhé dodané BMW elektrické.

K naplnění tohoto plánu poslouží smršť čistě elektrických novinek. Již známé modely iX a i4 v následujícím roce doplní bateriové verze řady 7 a BMW X1. K nim se v roce 2023 připojí nástupce Mini Countryman a Rolls-Royce Spectre. Během deseti let BMW plánuje dodání přibližně deseti milionů elektromobilů. V roce 2030 budou všechny vozy Mini a Rolls-Royce elektrické, stejně tak nové modely BMW Motorrad pro městskou mobilitu.