BMW chystá modely X6 a X7 na vodík. Šéf vývoje prozradil, proč je vodík tak důležitý

Jednou z automobilek, která jeví zájem o pohon svých vozů pomocí palivových článků, je i BMW. Šéf vývoje Klaus Fröhlich prozradil magazínu Automotive News Europe, že dalšími vozy s vodíkovým pohonem budou velká SUV X6 a X7. Na vývoji vozů se podílí i Toyota, která má s vodíkem taktéž bohaté zkušenosti.

Nebude to ale jen tak. Jedním dechem totiž Fröhlich dodal, že vodíkové pohonné ústrojí stojí desetinásobek toho co klasické bateriové. Doufá tak, že náklady vyrovná s třetí generací vodíkového pohonu, která bude k prodeji do roku 2025. Tou dobou už by měly být zmíněné modely na trhu, stejně jako již dříve představené BMW X5.

Fröhlich se také zmínil o tom, že vývoj vodíkových ústrojí je nesmírně důležitý. Nejenže bude vhodný pro malé osobní automobily, ale bude také klíčový pro nákladní dopravu. Stále se zpřísňující emisní limity zapříčiní, že se elektrifikaci nevyhnou a přechod na čistou elektřinu prý není tím pravým, protože velmi sníží užitečné zatížení.

Správnou cestou je prý vodík, který není tak hmotnostně náročný a navíc se dokáže naplnit do flotily čítající stovku lehkých náklaďáků za jedinou noc. Jak přesně to bude, samozřejmě nikdo neví. Nosná informace rozhovoru s Klausem Fröhlich je ta, že se již brzy dočkáme BMW X6 a X7 na vodíkový pohon.

BMW v tomto odvětví rozhodně není nováčkem. Už v roce 2005 nabízelo zajímavého hybrida v podobě řady 7, který kombinoval dvanáctiválec s vodíkovým ústrojím.

V galerii najdete fotografie BMW i Hydrogen Next.