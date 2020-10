TEST BMW 840i xDrive Individual: Jen si tak ladně plout a mít své jisté

Každý ví, že karbon je dneska v módě a dříve testovaný kabriolet 840d xDrive nebo třeba Audi RS Q8 toho byly jasným důkazem. V příslušném paketu, který si můžete u BMW řady 8 vybrat (stojí od 124 do 146 tisíc korun podle motoru či kombinace s další opcí), je ho ale tolik, že to celkovému dojmu z auta trochu podráží nohy. Osmička je krásné auto, plácnout na něj karbonový paket mi ale přijde stejně divné jako přimalovat Moně Lise čepici s rovným kšiltem. Prostě to k sobě nepasuje a úplně stačí, že je z karbonu vyrobena střecha (stojí 81.302 Kč).

České zastoupení BMW poskytuje pro účely redakčních testů krásně nakonfigurovaná auta a testovaná benzinová osmička je toho důkazem. Co se vizuální stránky týče, vsadila na tři hlavní zbraně, které vás však v součtu vyjdou na pořádný balík. V prvé řadě je to M sportovní paket za 132.782 Kč, který zahrnuje třeba hezčí nárazníky, lepší brzdy nebo kožené čalounění Merino, dále paket M Technic Sport za 111.098 Kč, jehož součástí jsou třeba dvoubarevná 20“ kola, sportovní zadní diferenciál nebo zadní spoiler, a pak samozřejmě zelený lak Verde Ermes z programu BMW Individual, za který dáte 162.570 Kč.

Sám na sobě pozoruji, že je vlastně jedno, jakou barvu, kola nebo motor mají osmičky, které potkávám na českých silnicích. Zrovna o uplynulém víkendu mě na dálnici dojel černý kousek, u nějž jsem si podle pohledu ve zpětném zrcátku nejprve myslel, že to musí být přinejmenším emko. A ono nebylo – šlo o naftovou čtyřicítku s paketem M a karbonovými díly karoserie. První šok se dostaví vždycky, jinak to v mém případě při kontaktu s THE 8 nejde, o dost větší ale je, když si někdo pohraje s paletou barev programu BMW Individual.

Není to tak dávno, co jsem se v testu osmičkového kabrioletu rozplýval nad naftovým motorem a došel k závěru, že to vlastně není tak špatná kombinace, jak se může na první pohled zdát. Nikde není psáno, že kabriolety musejí mít benzinové motory, navíc je to právě BMW, které má turbodiesely vyladěné takříkajíc k dokonalosti, takže proč ne.

Přeplňování má na starosti turbodmychadlo typu TwinScroll a zátah je krásně hlaďounký. Šestiválec si při běžné jízdě jenom zlehka pobrukuje, na dálnici při rychlosti 130 km/h točí méně než 2000 otáček za minutu a na palubě je příkladný klid. Tohle auto vás prvoplánově nikam nežene a spíše jenom připraveně vyčkává, co se bude dít. Během testovacího týdne jsem ujel přes 900 kilometrů s průměrnou spotřebou rovných 9 litrů na sto kilometrů, asi si tedy dovedete představit, v jakém duchu se drtivá většina jízd nesla. Byla to zkrátka totálně relaxovaná pohoda, ale rozhodně ne nuda.

Motor svými parametry nijak nevybočuje ze zaběhnutých pořádků v rámci segmentu. Má 250 kW (340 koní) v rozmezí 5000 až 6500 otáček, točivý moment 500 N.m mezi 1600 až 4500 otáčkami, kombinován je se sametovým osmistupňovým automatem a v našem případě pohání všechna čtyři kola. Provozní hmotnost zkoušeného auta je téměř 1,9 tuny, takže to není žádná muší váha, na stovku se však dostane za 4,7 sekundy a dosahuje maximální rychlosti 250 km/h. A to je dost na to, abyste byli pány situace kdykoliv je to potřeba.

Závěr

Chtělo by se říct, že je základní benzinová osmička s pohonem všech kol vlastně takovým autem pro páprdy, pokud by to ale byla pravda, musel bych po usednutí za volant zestárnout o 40 let. A to se samozřejmě nestalo. Je to skvěle vyvážené, tak akorát výkonné auto, které se s trochou fantazie může stát jednou z perel českých silnic.

Mě osobně si získalo a dokázalo hodit do takového řidičského klidu, jaký jsem už dlouho nezažil. Naposledy snad jen v Lexusu LC 500. Není to jízda, ale spíše pohodlná plavba, avšak s příslibem toho, že pokud je to potřeba, máte pod pravým kotníkem opratě 340 koní, připravených okamžitě vyrazit.

Jde o auto, na němž se velice těžko hledají objektivní chyby. Zatímco já bych uvítal více místa hlavně v oblasti nohou, střízlík mou kritiku nepochopí. Stejně jako může většině vyhovovat digitální přístrojový štít, osobně bych jej ale z fleku vyměnil za klasické budíky ve stylu předchůdce.

Benzinový šestiválec je skvělý, stejně jako jeho sladění s osmistupňovým automatem, po zkušenosti s naftovým kabrioletem ale mohu zodpovědně říci, že ani s turbodieselem neuděláte chybu. Je to o prioritách. S nafťákem budete jezdit o dva až tři litry na sto kilometrů úsporněji, sám bych ale před testem „zelenáče“ rozhodně neřekl, že jej budu nakonec vracet s průměrnou spotřebou devět litrů.

BMW 8 kupé: Souhrn cen Základní cena vozidla 2.558.400 Kč (840i/250 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.652.000 Kč (840i xDrive/250 kW) Cena testovaného vozidla 3.382.908 Kč (840i xDrive/250 kW)

Technické údaje: BMW 840i xDrive Rok 2020

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 6/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 2 998 cm 3

Vrtání • zdvih 94,6 mm • 82,0 mm

Stupeň komprese 11

Nejvyšší výkon 250 kW (340 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 6 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 500 Nm při 1 600 až 4 500 ot/min

Max. objem zavazadlového prostoru 420 l

Objem palivové nádrže 68 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 845 kg • 2 280 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 9,4 • 6,3 • 7,4 l/100 km

Rozvor náprav 2 822 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 627 mm • 1 642 mm

Rozměr pneumatik 245/35 R20

Rozměry: délka × šířka × výška 4 843 × 1 902 × 1 341 mm

Základní výbava: Osm airbagů, litá 19palcová kola, integrované aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy, komfortní přístupový systém, BMW Display Key, asistent dálkových světel, BMW Legal Emergency Call, přístup na BMW Online portál a integrace aplikací, Connected Professional, příprava pro mobilní telefon s rozhraním bluetooth včetně bezdrátového dobíjení, BMW Live Cockpit Professional, Individual černé lesklé okenní lišty a další.

Volitelná výbava: Funkce plynulého dovírání dveří Soft-Close (9490 Kč), paket M Technic Sport: 20" M kola Y-spoke 728 M Bicolour, sportovní brzdy, sportovní diferenciál (111.098 Kč), prvky obložení interiéru Carbon Fibre (13.546 Kč), sportovní sedadla pro řidiče a spolujezdce (37.934 Kč), M Sportovní paket (132.782 Kč), Paket Heat Comfort, vpředu (10.842 Kč), karbonová střecha (81.302 Kč), protisluneční ochrana oken (14.092 Kč), skleněné prvky interiéru CraftedClarity (20.332 Kč), Driving Assistant Professional 50.128 Kč), BMW laserové světlomety (46.072 Kč), Parking Assistant Plus (14.898 Kč), DAB tuner (11.388 Kč), Harman Kardon Surround Sound System (32.526 Kč), BMW Drive Recorder (5.408 Kč).