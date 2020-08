Čínský koronavirus hodil vidle do života běžných lidí i drtivé většiny firem. Automobilky to odnesly obzvlášť těžce, když minimálně v Evropě musely na několik týdnů až měsíců zavřít. Jednak kvůli protiepidemickým opatřením, jednak kvůli tomu, že stejně neměly pro koho vyrábět. Spolu s tím jsme měli utrum i my, novináři. Nejen že se nekonal tradiční autosalon v Ženevě, ale stoply se také všechny zahraniční prezentace. Celé jaro jsme tak byly bez přímého kontaktu se čtyřkolovými novinkami.

První vlaštovky začaly přilétat až v půlce letních prázdnin, přičemž prim hrála elektřina. Někdo totiž vyrazil čerpat dojmy z revolučního Volkswagenu ID.3, já zase vyrazil k Mnichovu projet si elektrifikovanou flotilu koncernu BMW, která je kupodivu dost početná. Od čistě bezemisního BMW i3 přes sesterské Mini Cooper SE, BMW X1, 330e až po X5 a řadu 7 ve variantách 45e. Tu mimochodem čerstvě dostala také omlazená pětka, jejíž ostřejší rysy jsem naživo mohl sledovat právě v rámci představení silnějšího plug-inu.

Jeho srdce je soustava složená z třílitrového zážehového šestiválce s 210 kilowatty a 80kW elektromotoru, kterému energii dodává Li-Ion akumulátor s maximální kapacitou 12,0 kWh (využitelných je přitom 10,8 kilowatthodin). Mnichovská automobilka slibuje čistě elektrický dojezd 57 kilometrů, v praxi ovšem počítejte spíše se 45 km. I tak byste si ale měli s jedním nabitím vystačit na trase z domova do práce, přičemž minimálně v jednom z těchto bodů byste měli vůz připojit k nabíječce.

Ta si musí vystačit bez rychlonabíjení, což je ale vzhledem ke kapacitě článků docela přijatelné. Z nuly na 100 % se dostanete za 4,3 hodiny, což bohatě pokryje standardní pracovní doba. BMW slibuje zázračnou spotřebu 2,1 až 2,4 litru na 100 kilometrů, které ale v praxi dosáhnete jen výjimečně a v ideálních podmínkách. Tak je to ale s plug-in hybridními auty vždycky. U BMW 545e xDrive rozhoduje ještě fakt, že pod pravou nohou máte plných 600 newtonmetrů a 394 koní.

Jen jediná verze

Proti verzi 530e se 45e liší především použitím většího spalovacího agregátu, elektrická jednotka i baterie pocházejí ze zmíněného slabšího provedení. Další rozdíl představují nabízené verze. Zatímco čtyřválcovou lze kombinovat se sedanem i kombi, silnější pořídíte výhradně s pohonem všech kol (ten je u 530e volitelný) a tříprostorovou architekturou.

Trochu nepochopitelné rozhodnutí mi představitelé BMW vysvětlili větším zákaznickým zájmem. Já bych přitom osobně vsadil boty na popularitu praktičtější verze Touring, u které by tolik nevadilo zmenšení zavazadelníku. To u sedanu dosahuje 120 litrů (410 místo 530 l). I přesto dozadu naskládáte dostatek běžného nákladu v čele s kufry či cestovními taškami.

Svižně i na elektřinu

Ačkoliv se s bezemisním pohybem počítá primárně ve městě, a tudíž v nižších rychlostech, dostanete se v elektrickém režimu až na 140 km/h. Odpich je v tu chvíli okamžitý a neliší se od zážitku z elektromobilu. Ještě působivější je ovšem kombinovaná dynamika. Ostatně z klidu na stovku se dostanete za 4,7 sekundy. Maximálka je obligátně omezená na 250 km/h. V tomto ohledu vás BMW nechce nechat ochudit.

Stejně tak vás v Mnichově nepřipraví ani o onu pověstnou radost z řízení, kterou v tomto případě trochu limituje vyšší hmotnost daná bateriovým balíkem a elektromotorem. Jenže řada 5 už dávno není ta mrštná lasička jako před čtyřiceti lety. Téměř pětimetrová karoserie se nejlépe cítí na dálnicích, dělat z ní okreskovou zbraň by bylo pošetilé.

Přesto testovací okruh mířil právě na venkovské cesty. Organizátoři chytře vsadili na rovinatý povrch v okolí Mnichova, na kterém vyniknou přednosti elektrifikovaného ústrojí. Zhruba 93kilometrový úsek tedy postrádal výraznější stoupání, v němž by ke slovu přišel častěji právě třílitrový šestiválec, který navzdory 210 kilowattům objektivně nepotřebuje tolik benzinu. Svižnější celkový průměr 64,8 km/h měly na svědomí především dálniční vložky na začátku a na konci.

Mezitím jsme se ve vláčku (auta totiž byla ještě v předprodukční podobě) sunuli běžným okreskovým tempem, které sem tam narušil nikam nespěchající Bavor. S krátkou, intenzivnější částí, kterou jsme absolvovali ve sportovním režimu, se nakonec moje spotřeba vyšplhala k 5,5 l na 100 kilometrů.

Vzhledem k rozměrům, komfortní výbavě a hmotnosti blížící se dvěma tunám to rozhodně není špatný výsledek. Navíc díky rekuperaci jsem 42 kilometrů zvládl čistě na elektřinu, což jen podporuje můj dojem z reálného dojezdu na jedno nabití.

Aktuální BMW řady 5 považuji za jedno z nejlépe vyladěných aut na trhu a osobně trochu postrádám smysl pořídit si větší řadu 7, aniž bych drtivou většinu času trávil na zadním pravém sedadle. Pětka je totiž dostatečně luxusní, pohodlná a reprezentativní, přičemž je zároveň mrštnější a řidičsky zajímavější.

Tenhle aspekt autu zůstal i navzdory přítomnosti hybridního řetězce, jehož přítomnost jsem poznal až v utažených zatáčkách a při prudším brzdění. Nejednalo se ovšem o nic zásadního, co by vás mělo zviklat ve prospěch jiných variant.

Naopak si myslím, že vysoká kultivovanost elektrického pohonu autu přidává další rozměr. Přece jen trápení spalovacích motorů při krátkých pojížďkách po městě nízkými rychlostmi je vyloženě neefektivní a zbytečné. Zvlášť když vám pod kapotou tepe minimálně šestiválec, který musí vydechovat přes hustou roušku v podobě filtru pevných částic.

Právě „povinné“ každodenní přesuny do zaměstnání a zpět jsou hlavní motivací při pořízení plug-inu, který rozhodně nemusí být jen nudnou úlitbou bruselským úředníkům. Navíc přítomnost dvou pohonných systémů vám dává univerzalitu, na kterou čistě elektrická auta dosáhnou pravděpodobně až s masivním nasazením palivových článků. A na to si ještě počkáme.

Nová, hezčí tvář

Spolu s dojmy z BMW 545e xDrive jsem si z bavorské metropole dovezl také první zkušenosti s omlazenou řadou 5 jako takovou. Usedlá tvář starší varianty je pryč. Ostřeji řezané rysy autu sluší o poznání víc. Docela se mi ulevilo, že si designéři tentokrát vystačili bez obrovských ledvinek.

Novinkou jsou dynamická laserová světla s dosvitem až 650 metrů a větší multimédia až s 12,3palcovým středovým displejem. Tady se opět sluší poděkovat za zachování tradičních tlačítek, s nimiž se zvlášť za jízdy manipuluje mnohem lépe než s dotykovými plochami.

Kvalita zpracování je vynikající stejně jako dosud, nehýbalo se ani s vnitřními proporcemi. Ty jsou co do šířky více než dostatečné, do délky ovšem prostor limituje koncepce s podélně umístěným motorem, což pocítí zejména cestující vzadu, kterým před koleny nezůstává tolik místa jako například ve Škodě Superb.

Nabídka elektronických asistentů vede aktivní navigace, která vás například upozorní na blížící se sjezd, respektive nutnost přejet do pravého pruhu. Výhradně pro plug-in hybridní modely funguje detekce zelených zón. Při vjezdu do nízkoemisní části města systém sám přepne do elektrického režimu. Jízdní módy samozřejmě zahrnují hybridní, čistě elektrický, sportovní a adaptivní, přičemž si můžete navolit i režim šetřící elektřinu právě na cestu po městě, jak to známě i z jiných modelů konkurenčních značek.

Zajímavou „blbůstkou“ je nový zvuk, kterým BMW 545e po stisknutí startovacího tlačítka oznamuje probuzení soustavy. Za jeho vznikem totiž stojí slavný skladatel filmové hudby Hans Zimmer, který má doma zlatou sošku Oscara za hudební doprovod k animovanému snímku Lví král z roku 1995.

Řada 5 se v rámci modernizace dočkala též upravených spalovacích motorů. Všechny čtyřválce a šestiválce totiž po vzoru verze 520d dostanou 48V mild-hybridní pomoc v podobě malého elektromotoru a Li-Ion akumulátoru, který sbírá energii z brzdění, následně ji posílá agregátu při zrychlování a pomáhá se startováním.

BMW 545e xDrive: Technické údaje Počet válců 6 Objem [cm3] 2998 Systémový Výkon [kW] 290 Točivý moment [N.m] 600 Kapacita akumulátoru [kWh] 12 Převodovka 8A Max. rychlost [km/h] 250 Zryclení [s] 4,7 Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 2,1 - 2,4 Cena [Kč] zatím nebyla uvedena

Autor: Ondřej Šámal