A že se tedy s tímto civilním kombíkem dá jezdit ostře! Pod plynem vás hezky zapíchne do sedačky a tempo nabírá rychle v dvouciferných i tříciferných rychlostech. Řízení je spíše cestovního charakteru – přesné a tak akorát rychlé, ale bez většího množství zpětné vazby. Podvozkově je pětka slušný obojživelník, české silnice zvládá bez bouchání či odskakování kol, v zatáčkách hezky sedí a i v tomto civilním provedení čtyřkolka v oblouku předvádí ono krásné pnutí mezi přední a zadní nápravou, díky němuž si výjezdy ladíte pohybem pravé nohy.

Na povely plynem reaguje rychle a bez váhání, zřejmě i díky elektrické asistenci nemusíte čekat, než se „nadechne.“ To sice může nastat při náhlém sešlápnutí plynu v automatickém režimu, než si osmistupňová převodovka podřadí, ale zpoždění je minimální a můžete se mu snadno vyhnout, když sami zatáhnete za levé pádlo pod volantem. Osmikvalt jinak řadí velmi inteligentně, nevyhledává extrémy v dostupném rozsahu otáček a většinou se snaží odskotačit na nejnižší možný stupeň, jakmile pozná, že jedete stabilní rychlostí.

Především je zde úžasná kultivovanost od volnoběhu až do červeného pole otáček – šestiválec má sametově jemný běh i důstojný zvukový (ne hlukový) projev. Víte, že pod kapotou nemáte nějaké podvyživené chrastítko s objemem rychlovarné konvice, ale motor je prost dětinských manýrů. Při běžné jízdě jeho potenciál nevyužíváte ani z poloviny, rezerva výkonu a točivého momentu pak zajistí, že zůstane svižným i ve vysokém tempu a s pořádným nákladem – dovnitř můžete naskládat osoby a předměty o hmotnosti až 685 kilogramů.

Mezi benzinovými motorizacemi kombíku je verze 540i xDrive nejsilnějším modelem, o chlup silnější už je jen naftový šestiválec 540d xDrive s 250 kW, který jede také 250 km/h, ale ve zrychlení na 100 km/h je o něco svižnější – zážehový model to zvládne na 5,2 sekundy, vznětový za 4,8 sekundy. A ačkoliv se nám zatím dieselová řadová šestka do rukou nedostala, dá se jistě počítat i s příznivější spotřebou. Čísla ale dejme nyní stranou – 540i ukazuje, jak má vypadat silný „civilní“ benzinový motor pro 21. století.

Při faceliftu se řešily jen drobnosti – kombi Touring se prodloužilo přibližně o dva centimetry, stejně jako sedan dostalo o chlup větší ledvinky (ale ne přehnané tak jako u X7 nebo elektrického iX ), dále přibyly LED světlomety do základní výbavy, upravená zadní světla, digitální přístrojový štít Live Cockpit s úhlopříčkou až 12,3 palce, nebo infotainment s operačním systémem BMW OS 7.0 a dálkovými aktualizacemi.

Soumrak kombíků se naštěstí v masovém měřítku zatím nekoná a i když jim SUVčka a crossovery ukrojily kus jejich koláče, v kategorii středních a větších aut se drží. Zatím poslední modernizace řady 5 pochází z poloviny roku 2020 a aktuální generace pětky letos začíná být šest let stará. Není to na ní ale vůbec znát a po lehkém oživení může i dnes dál směle bojovat hlavně s konkurenty od dalších dvou německých značek.

Na palubě funkce, forma i prostor

Uvnitř čeká na posádku neředěná kvalita, od koženého čalounění přes kovové prvky až po obrazovky. Za volantem sedíte vcelku nízko nad zemí, ale pokud nemáte problémy s pohybem, nastupování zvládnete. Sedačky jsou v oblasti hýždí a stehen hezky široké a v této formě si je ideálně nastaví trpaslík i čahoun, tlustý i tenký.

Z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti ovládání je pětkové BMW velmi vstřícné (sluší se dodat, že konkurenční Audi A6 Avant i Mercedes třídy E také), základní funkce typu teploty a hlasitosti jsou řešeny otočnými ovladači a palubní systém můžete ovládat způsobem, který je vám v aktuální chvíli nejpříjemnější. Máme zde spolehlivé hlasové komandování, systém iDrive s otočným ovladačem, jehož horní část funguje jako dotyková plocha pro zadávání adres a dalších věcí, nebo dotykové ovládání – obrazovka je blízko k věnci volantu, takže vás ťukání do ní moc neruší. Nechybí ani ovládání gesty, k němuž si můžete nechat zobrazit kontextovou nápovědu na displeji. Na přijímání či odmítání hovorů nebo regulaci hlasitosti vcelku povedená legrácka. Infotainment má stejně jako přístrojový štít jemné rozlišení a nesnaží se šokovat divokou grafikou, zorientujete se v něm velmi snadno.

V druhé řadě sedadel se průměrný dospělý usadí bez problému. Ohledně místa pro nohy a nad hlavou trpět nebude, sedáky jsou ale docela nízkou nad podlahou. Vpředu si posádka může své běhy natáhnout dopředu, vzadu to pochopitelně zcela nejde. Opěradla zadních sedadel jsou u všech verzí řady 5 Touring dělena v praktickém poměru 40:20:40 a umožňují tak přepravu delších předmětů uvnitř při čtyřčlenném obsazení, prostřední místo vzadu je proto ale lehce omezené.

Kufr s maximálními 1700 litry lze využít takřka do posledního krychlového decimetru. Podběhy do něj zasahují jen minimálně, po sklopení opěradel vzniká téměř rovná plocha a dělená podlaha zavazadelníku skrývá dvě praktické schránky, do nichž se vejde mnohem víc než jen povinná výbava. Nechybí ani tradiční praktická vychytávka ve formě samostatně výklopného zadního skla.