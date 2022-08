BMW 507 Elvise Presleyho má úchvatnou historii. Obsahuje detektivní zápletku, slavné osobnosti i vůni leteckého paliva a dýní

Elvis Presley si už ve 23 letech mohl dovolit BMW 507. Přestože putovalo do rukou slavné hvězdy, život jako z bavlnky rozhodně nemělo.

Zakončit srpnový měsíc by nešlo bez vzpomínky na krále rock’n’rollu Elvise Presleyho, od jehož smrti uběhlo letos 45 let. Jeho strhující životní příběh je dobře známý, ale neméně poutavou minulost má i BMW 507 s výrobním číslem 70079, které vlastnil mezi lety 1958 až 1960. Pět desetiletí se považovalo za ztracené, než ho našli ve zbídačeném stavu. Vše ale dopadlo dobře.

Elvis Presley pobýval v Německu během vojenské služby. Sněhově bílé BMW 507 zahlédl v roce 1958 u frankfurtského prodejce a okamžitě se zamiloval. Navíc už ve svých 23 letech byl dostatečně movitý na to, aby ho mohl 20. prosince 1958 koupit. Na dobové fotografii je patrné, že vůz měl již registrační značku. Málokdo ví, že ho Elvis nekoupil nové.

V té době už mělo motor i převodovku po mechanické obnově. Prvním majitelem byl slavný závodník Hans Stuck přezdívaný „vrchařský šampion”. S bílým BMW 507 nesoucím registrační značku M-JX 800 stihnul od května do srpna 1958 několik závodů do vrchu v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Tato životní etapa je fotograficky zdokumentovaná a po každém závodě dostal vůz pečlivý servis u BMW.

Během pátrání vyšlo najevo, že BMW sjelo z výrobní linky 13. září 1957 a už následující měsíc ho Hans Stuck ukázal na autosalonech v Londýně a Turíně. Zajel s ním i do Belgie ke králi Baudouinovi. Stuckovo BMW vyhrálo v létě 1958 automobilovou soutěž krásy ve Wiesbadenu, a poté mělo filmovou roli v bavorském celovečerním filmu Hula-Hopp Conny s Cornelií Froboessovou a Rudolfem Vogelem.

Elvis právě zakoupené BMW vybavil registrací americké armády, která se každý rok měnila. Právě to zkomplikovalo dohledávání pramenů a průkaznost originality vozu. Naštěstí se našly návrhy pojištění, kde bylo uvedeno číslo karoserie, rok výroby a celé jméno Elvis Aaron Presley.

Používal jej ke každodenním jízdám mezi domovem v Bad Nauheimu a americkou armádní základnou ve Friedbergu. Po celou dobu ho obletovaly fanynky, které mu často rtěnkou psaly vzkazy na bílý lak. Pochopitelně z toho nebyl nadšený, a když mu došla trpělivost, nechal karoserii přelakovat do červené barvy.

Z německé základny odjel v březnu 1960, ale v USA si BMW už dlouho neužil. Prodal ho na protiúčet newyorskému dealerovi vozů Chrysler, který jej následně prodal za směšných 4500 dolarů rozhlasovému moderátorovi Tommymu Charlesovi. Vůz se tedy přesunul do Birminghamu ve státě Alabama. Právě zde odstartovala jeho druhá závodní kariéra.

Milovníci originálních historických vozů asi zapláčou, ale doba byla prostě jiná. Tommy, jakožto nadšený okruhový závodník, nahradil během příprav původní motor za V8 z Chevroletu, který byl ale mnohem větší. Musel proto vyříznout uchycení předního pomocného rámu nápravy. Převodovka, zadní náprava a budíky na palubní desce byly rovněž vyměněny. S touto sestavou vyhrál závod v Daytona Beach na Floridě a po pár dalších závodech ho v roce 1963 prodal.

BMW změnilo majitele ještě dvakrát, než se dostalo do Kalifornie k rukám raketového inženýra Jacka Castora v roce 1968. Sbíral historická vozidla a kola. Chvíli ho používal pro každodenní ježdění a časem se rozhodl jej uložit do skladu mezi dýně a ostatní automobily s cílem následné renovace. Přestože během let nashromáždil spoustu dílů, kvůli nedostatku času se k obnově nedostal. Chyběl mu také odpovídající motor.

Nalezení pokladu

Když se odborníci z BMW Group Classic pustili do detektivní práce, klíčovou se stala kooperace s kalifornskou novinářkou Jackie Jouretovou přispívající do časopisu Bimmer. Právě zde si o pátrání po Elvisově BMW přečetl článek Jack Castor a Jackie kontaktoval s tím, že hledaný exemplář s číslem karoserie 70079 má doma v garáži. Pozval ji na návštěvu a společně si BMW důkladně prohlédli. Nebylo pochyb! Od roku 2006, kdy Jackie prohledávala dobové články a literaturu, konečně stála na konci své cesty.

Na jaře roku 2014 se BMW vydalo v kontejneru spolu s dochovanými díly do muzea automobilky v Mnichově, kde bylo krátce vystaveno. Následně se přesunulo do dílen k zahájení renovace. Že nešlo o lehký proces dokládá fakt, že jen rozebrání zabralo týden. Původně se počítalo maximálně se dvěma dny. Přestože byly prakticky všechny původní karosářské díly a další komponenty na svém místě a v neporušeném stavu, roadsteru chyběl motor a převodovka. Zadní náprava pocházela z jiného vozu, podlahu rozežrala koroze, sedadla byla roztrhaná a přístrojová deska chyběla.

Mnoho komponentů muselo být znovu vyrobeno, protože zásoby originálních dílů pro BMW 507 jsou omezené, dokonce i v případě BMW Group Classic. Přístrojová deska byla nově odlita podle originální předlohy. Kožené čalounění bylo vyčiněno tak, aby přesně odpovídalo roku výroby.

Sedadla mají stále původní ocelový rám a chlubí se autentickou výplní z pružin, kokosové rohože a lněné tkaniny. Kliky na stahování oken a kliky dveří byly znovu vyrobeny za pomoci novodobé moderní 3D tiskárny podle originálního vzoru. Gumová těsnění byla znovu vyrobena v malé sérii konvenční technikou, takže si je mohli koupit i běžní zákazníci.

Nový motor složili mechanici z náhradních dílů. Jelikož jde o nově postavený osmiválec o objemu 3,2 litru, nemá identifikační číselnou ražbu. Odstraněné uložení předního pomocného rámu nápravy se vyrobilo znovu v původní geometrii a integrovalo do nosné konstrukce. Při výrobě dřevěného pásu držícího plátěnou střechu experti použili postupy jako v padesátých letech. Stejný recept byl použit i během lakování, takže povrch nemá „moderní“ vysoký lesk. Stejně jako v roce 1958, kdy si ho Elvis vyzvedl, zdobí interiér rádio Becker Mexico a černo-bílé čalounění.

Kompletně zrenovované BMW spatřilo světlo světa 21. srpna 2016 na přehlídce Concours d’Elegance v Pebble Beach.