Svižná jízda po okresce autu vyloženě sluší. Bude vás to bavit a jeho taky. Další úsměv získáte při pohledu na palubní počítač. Spotřeba se při běžné jízdě pohybovala okolo 8 l/100 km i se staženou střechou za slunečných dnů. S nataženou střechou při ostřejším tempu za deště to bylo k jedenácti litrům. Další argument pro řízný čtyřválec.

I v tom nejkomfortnějším však od kol cítíte každou spáru na silnici. Podvozek takřka neustále promítá do kabiny jemné tepání, jak věrně zkoumá každou nerovnost. Není to nepříjemné, ale žrout výmolů, který vás nechá v blažené nevědomosti a komfortu, to také není. Jedná se o zdařilý kompromis, který z vás nechce vytřást duši, ale zároveň se cítíte jistí.

Od BMW asi čekáte nadstandardní jízdní vlastnosti. Můžu vás tak uklidnit, že kabriolet 430i se rozhodně nemá za co stydět. Testované auto obalené do M sportovního paketu znamená mimo jiné i sportovní podvozek, který lze za příplatek ještě povýšit na adaptivní. Tím získáte podvozek s řadou senzorů, který ve zlomcích sekundy dokáže upravovat charakteristiku tlumičů a zároveň mu ještě můžete diktovat tvrdost jízdními režimy.

V testu jsem měl čtyřválcovou variantu 430i, tedy motor B48 ve verzi s výkonem 190 kW. Stejný agregát najdete nejen pod kapotou dalších BMW, ale i v Morganu Plus Four a v páté generaci Toyoty Supra. Zajímavostí pak je, že tento čtyřválec měla i aktuální řada 7 před faceliftem na tureckém trhu, případně byl i jako součást plug-in hybridu 740e.

Závěr

BMW řady 4 je nejdiskutovanějším kupé/kabrio/Gran Coupé od BMW, co si pamatuji. To, že ho někteří potenciální kupci odsoudí kvůli vzhledu a přijdou tak o brilantně fungující auto, jim ale zazlívat nemůžeme. Očima se totiž kupuje často. Ti ostatní ale rozhodně nebudou litovat. Více než exteriér mi spíš vadí nevzhledný digitální přístrojový štít, který teď ale najdete skoro v každém voze BMW.

Absence manuální převodovky v kabrioletu s pohonem zadních kol je sice smutná, ale víte, jak to bývá. Nakonec by tento setup stejně kupovalo jen malé procento zákazníků a nemělo by tak smysl držet ho v nabídce. Pokud máme hodnotit kabriolet, tak v podstatě není co vytýkat. Tedy až na silnější rám čelního okna. Jak ale ukázal Honza v testu Audi S5 TFSI, dobré kabriolety v Německu prostě pořád umí.

Opět se tedy může stát, že budou rozhodovat osobní preference. BMW 430i Cabrio je velmi dobré auto a ještě lepší kabriolet. To, že už nemá plechovou střechu, je možná na škodu kvůli celoročnímu používání, ale pokud nebydlíte v horách, může to být auto na celý rok. A hlavně vás bude bavit.

BMW 430i Cabrio: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.372.700 Kč (420i/135 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.485.800 Kč (430i/190 kW) Cena testovaného vozidla 2.077.768 Kč (430i M Sport/190 kW)

Technické údaje: BMW 430i Rok • stupeň výbavy 2021 • M Sport

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 998 cm 3

Vrtání • zdvih 94,6 mm • 82,0 mm

Stupeň komprese 10,2:1

Nejvyšší výkon 190 kW (258 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 6 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 400 Nm při 1 550 až 4 400 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 6,2 s

Nejvyšší rychlost 250 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl. objem zavazadlového prostoru 385 l

Objem palivové nádrže 59 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 715 kg • 2 200 kg

Rozvor náprav 2 851 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 575 mm • 1 611 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 768 × 1 852 × 1 384 mm

Sériová výbava (M Sport): Šest airbagů, čalounění kombinací látky a umělé kůže, parkovací čidla, parkovací asistent, zadní parkovací kamera, tempomat, upozornění na opuštění jízdního pruhu, ambientní osvětlení, diodové světlomety, dešťový a světelný senzor, elektricky nastavitelná sportovní přední sedadla s pamětí pro řidiče, třízónová automatická klimatizace, centrální zamykání, elektricky ovládaná okna, 12,3“ digitální přístrojový panel, multimediální systém s 10,25“ obrazovkou a navigací, bluetooth handsfree, rádio s šesti reproduktory, M Sport - 18“ kola z lehkých slitin, M sportovní brzdy, kožená přístrojová deska, diodové mlhovky, hliníkové obložení interiéru, M sportovní podvozek, M aerodynamický paket

Volitelná výbava: Frozen Portimao Blue metallic (90.766 Kč), BMW Individual celokožené čalounění Merino Ivory (75.868 Kč), sportovní automatická převodovka (5408 Kč), BMW Individual světlomety Shadow Line (8138 Kč), elektricky nastavitelné bederní opěrky vpředu (6786 Kč), galvanická povrchová úprava pro ovládací prvky (2704 Kč), aktivní ochrana (9490 Kč), driving assistant – automatické brzdění, hlídání mrtvého úhlu, systém prevence nárazu (24.388 Kč), head-up displej (32.526 Kč), příprava pro mobilní telefon (13.286 Kč), 19“ kola (26.286 Kč), adaptivní M podvozek (16.250 Kč), elektricky nastavitelná ventilovaná sedadla vpředu (24.388 Kč), BMW Individual přístrojová deska v kůži (47.424 Kč), BMW Individual prvky obložení (14.898 Kč), HiFi systém (10.269 Kč), paket Business Class – vyhřívaný volant, bezklíčový vstup, větrná clona, vyhřívání předních sedadel, vzduchový límec (49.348 Kč)