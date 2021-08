Radosti Komfortní podvozek Skvělé řízení Sladění motoru a převodovky Starosti Silnější 330e není o moc dražší Lehké cukání při připojení spalovacího motoru Menší zavazadlový prostor 8 /10

Základní plug-in hybrid BMW 320e má pod kapotou zážehový čtyřválcový dvoulitr o výkonu 120 kW (163 koní) v rozmezí 5000 až 6500 otáček za minutu. Pro elektrickou jízdu využívá elektromotor o výkonu 83 kW (113 koní) a lithium-iontový akumulátor (11,15 kWh) uložený pod podlahou kufru. Stejný elektrický setup používá i silnější 330e, liší se však spalovákem.

Uložení baterie mě přivádí k prvnímu omezení, kterým je menší zavazadlový prostor. Obyčejně má trojkový bavorák v provedení sedan 480 litrů prostoru. U plug-in hybridů to dělá 375 litrů a prostor je mělký, takže se pro převážení vyšších předmětů moc nehodí.

Kombinovaný výkon BMW 320e činí 150 kW (204 koní) a dosahuje maximálně 350 N.m točivého momentu. Výkonově je tedy na úrovni čistě zážehové verze 320i (184 koní) a také vznětové 320d (190 koní). Nutno také podotknout, že základní plug-in hybrid se nenabízí s pohonem všech kol.

Oba dva motory zde pohání zadní kola, a to výhradně přes 8stupňovou automatickou převodovku ZF. Hodnoty elektrického dojezdu pro tuto verzi činí 48 až 57 kilometrů dle WLTP. Reálně jsem ale na digitálním přístrojovém štítu neviděl vyšší dojezd než 36 km. I to ale pro spoustu lidí nebude málo na každodenní dojíždění do práce.

Nabíjet můžete několika způsoby. Ten hlavní je pomocí kabelů z domácí zásuvky či wallboxu, kdy si auto umí vzít nabíjecí výkon až 3,7 kW a dostat do sebe 80 % šťávy za dvě a půl hodiny. Nějakou tu energii samozřejmě průběžně sbíráte díky rekuperaci z brzdění, takže pár kilometrů při běžném cestování ještě přibude.

Zároveň umí BMW dobít baterii za jízdy ve speciálním nabíjecím režimu. Funguje to jednoduše: tlačítko s piktogramem baterie vyvolá nabídku, ve které si vyberete míru dobití (od 30 do 100 %) a pak už neděláte vůbec nic. Auto výměnou za trochu vyšší spotřebu benzinu nabije baterii do sta procent během zhruba osmdesáti kilometrů jízdy.

V tomto nabíjecím režimu jsem strávil jednu delší konstantní trasu většinou po dálnici, kdy se spotřeba vyšplhala na devět litrů naturalu. Po cestě nazpátek jsem jel opačně, v režimu Eco Pro, který podle dat z navigace co nejvíce využívá elektrický pohon a silněji rekuperuje. 160 kilometrů dlouhá trasa vydržela baterii akorát do cíle a spotřeba činila 3,7 l/100 km.

Ve výsledku jsem tedy měl s autem po necelé tisícovce kilometrů kombinovanou spotřebu 7,1 l/100 km, což se nijak výrazně nebude lišit od dlouhodobého průměru v 320i a je to jen o kousek více než u 320d, které chtělo na sto kilometrů o necelý litr paliva méně. Díky EL značkám ale 320e třeba neplatí za parkování na modrých a fialových zónách v Praze. U těchto aut prostě někde ztratíte, ale někde naopak získáte.

Funkce nabíjení baterie za jízdy je navíc skvělá věc pro ty, kteří využijí výhody plug-in hybridů jen občas a tahání kabelů je pro ně práce navíc. Stačí přece, že do auta tankujete. Tato předpotopní činnost na čerpacích stanicích vás navíc nebude stát tolik. Nádrž je stejně jako u základních dieselů zmenšená na 40 litrů.

Na rozdíl od dieselu tady ale za příplatek 59litrovou nádrž nezískáte. Kombinovaný dojezd činí zhruba 600 kilometrů, u plug-in hybridu jsou ale tyto hodnoty hodně pohyblivé. Kdo bude často nabíjet a jezdí krátké trasy, vydrží mu benzin v nádrži i několik týdnů. Spotřeba pak bude také vypadat trochu jinak.

Zmíněných 7,1 litrů na 100 km v mém podání zahrnuje cesty do práce, což ze 75 % znamená dálnice, a dvě dálkové trasy na hranicích rychlostních limitů z Hořovic do České Lípy a na Autodrom Most. K tomu pár pojížděk po vesnicích o víkendu a rázem je jasné, že avizovanou spotřebu 1,3 až 1,6 l/100 km bych u auta nikdy neviděl. Z trojice 320i, 320d a 320e bych se ale ani trochu nerozmýšlel a vzal si hybrid. V další kapitole vysvětlím, proč bych se takto rozhodnul.