BMW 3.0 CSL završuje oslavy 50. výročí divize M. Nabídne 560 koní a může být nejdražším M v historii

Hofmeisterova křivka, manuální převodovka, samosvor, široká karoserie a řadový šestiválec. Jen ta cena bude asi nářez.

Jubilejní rok divize BMW M, kdy tato divize slaví krásných 50. let, se pomalu chýlí ke konci. Právě na jeho sklonu si však automobilka rozbaluje ten největší dárek, striktně limitovanou edici padesáti kusů BMW 3.0 CSL, odkazující na závodní vůz ze sedmdesátých let, který se pyšní nejsilnějším řadovým šestiválcem v historii značky, manuální převodovkou a obrací oči v sloup prvními informacemi o ceně.

S takto řídkým počtem vyrobených kusů bude 3.0 CSL jedním z nejvzácnějších aut své kategorie a spíše ho potkáte vystavené na Concorso d´Eleganza než na Nürburgringu. Ono se ale samozřejmě pár takových lidí najde. Výroba 50 kusů bude probíhat v manufaktuře přibližně tři měsíce a montuje ho třicet zkušených techniků a prochází osmi montážními cykly. Jen tohle trvá deset dní.

Pod kapotou je derivát motoru z M4 DTM, respektive ho už tak nějak známe z aktuálních BMW M3 a M4, kde je naladěný na 510 koní ve verzích Competition. 3.0 CSL nicméně dosahuje výkonu 412 kW (560 koní) a maxima točivého momentu 550 N.m. Tím jde o nejsilnější řadový šestiválec s přímým vstřikováním v produkčním voze od BMW. Výkon jde výhradně na zadní kola přes 6stupňový manuál a vůz disponuje také funkcí vyrovnávání otáček, kterou však můžete i vypnout.

Není těžké odhalit, že základem pro tento vůz byl model M4. To je auto za 90 tisíc eur, u 3.0 CSL se ale mluví o částce 700 až 750 tisíc eur. Oficiálně to ale potvrzené není. Karoserie vozu je zcela nová a skoro celá z karbonu, ale podvozkově to není nic, co bychom neznali. CSL má tedy elektronicky řízený zadní diferenciál, řízení M Servotronic, deset úrovní nastavení kontroly trakce, elektronicky řízené tlumiče a ocelové pružiny.

Brzdy jsou karbon-keramické, vpředu s 400mm a vzadu s 380mm kotouči. Jak je známo, kola jsou vpředu 20palcová a vzadu 21palcová, zde jsou zajímavé také centrální matice. Pneumatiky jsou Michelin Pilot Sport 4S s obtisklým logem výročí. Nejvýraznějšími prvky nových karosářských panelů jsou pak určitě široké zadní blatníky a návrat ikonické Hofmeisterovy křivky.

Množství karbonových dílů a použití kovaných kol a titanového výfuku se pozitivně podepsaly na hmotnosti, nicméně konečné číslo se z oficiální zprávy nedozvídáme, jen poměr 2,9 kg na koně, což by značilo 1624 kilogramů, tedy méně než M4 Competition i méně než M4 CSL.