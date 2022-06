BMW 3.0 CSL na prvních fotografiích. Nový Batmobile by měl být limitka za extrémní částku

BMW M4 CSL je auto, na které mnozí fanoušci sportovních aut čekali. Odlehčená verze sportovního kupé se představila v polovině května v rámci oslav padesátého výročí divize M. Snad jste si ale nemysleli, že to bylo všechno.

Závodní automobil BMW 3.0 CSL, přezdívaný Batmobile, je jedním z nejikoničtějších výtvorů divize M. V roce 2015 byl tento vůz uctěn konceptem 3.0 CSL Hommage, ale toho sériová výroba nečekala. V letošním roce oslav bude původní Batmobile poctěn znovu, postaví ho na základech současné nabídky a ten už si budete moct i koupit.

Není to nic šokujícího, nějakou dobu se o tom už mluví. Nyní ale zavřel pusu i těm posledním pochybovačům sám vedoucí divize M Frank van Meel, protože se u auta vyfotil. Na sociálních sítích pak zveřejnil trojici fotografií dotyčného vozu a my tak máme první možnost si prohlédnout jeho tvary a představovat si, co všechno se skrývá pod fikanou kamufláží.

Podle základních proporcí auta můžeme soudit, že základem bude M4. Je tu ale hodně designových změn. Pro odpůrce designu aktuální M4 bude asi tím nejpříjemnějším absence velkých nasávacích otvorů vpředu. Je tu decentnější provedení, jako je tomu třeba u nové řady 2 Coupé, které více odpovídá původnímu vozu.

Pod kapotou očekáváme třílitrový řadový šestiválec z rodiny S, který by mohl pohánět pouze zadní kola. Nicméně to bychom předbíhali, debut bude zřejmě až za pár měsíců a výroba by měla začít v listopadu tohoto roku. Proslýchá se, že výroba bude limitovaná na 50 kusů a každý z nich byl měl stát něco mezi 700 až 750 tisíci dolary.