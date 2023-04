Minitest BMW 230e xDrive Active Tourer: All-in plug-in s výkonem legendárního BMW M3!

Hlavním mottem dobíjecích hybridů je úsporný provoz. Ten bavorské mini-MPV samozřejmě umí, ale kombinuje ho s výkonem staré M3. Je to tedy spořivý společník, nebo zběsilá hračka? Tak trochu obojí...

Radosti Solidní dojezd na baterie Dynamika v přímce Akční jízdní vlastnosti i komfort Nádrž na 47 litrů Starosti O chlup menší kufr než u "klasiky" Cena, zvlášť s příplatky 8 /10

Ve své současné podobě je Active Tourer od konce roku 202. Během loňského roku dorazily do nabídky verze s dvoulitrovými motory na benzin i naftu s pohonem všech kol xDrive a i dva hybridy do zásuvky.

Slabší 225e kombinuje zážehovou benzinovou patnáctistovku s třemi válci o výkonu 100 kW (136 k) s 80kW (109k) elektromotorem na zadních kolech, celkem nabídne slušných 180 kW (245 k). Vrcholná 230e, která nám dnes přistála do testu, dostane ze stejné konfigurace celých 240 kW (326 k) a 477 Nm točivého momentu. Má tedy plus minus stejný výkon jako BMW M3 E46. Žijeme ve zvláštní době, že? S nabitými bateriemi vystřelí na 100 km/h za 5,5 sekundy, což je také zajímavý parametr.

Při sprintech na semaforu tak můžete vypráskat hejsky ve většině ostrých hatchbacků, zatímco máte na zadních sedačkách děti v sedačkách a v kufru psa plus nákup. Podmínkou ale je, abyste měli v baterii dostatečnou kapacitu. Akumulátor uložený pod podlahou má solidní využitelnou kapacitu 14,2 kWh a dle WLTP by měl stačit až na 90 kilometrů bezemisního dojezdu.

V tomto ohledu BMW své zákazníky nelakuje, i v teplotách jen lehce nad nulou a se zapnutou klimatizací můžete takto zvládnout přes 80 kilometrů, což už je v reálu velmi příjemná hodnota. Pokud tuto vlastnost vhodně zkombinujete s nabíjením doma (ideálně ze solárů) nebo v zaměstnání, kam dojíždíte, na čerpací stanici se v režimu běžných každodenních pojezdů „okolo komína“ objevíte jen zřídkakdy. Dobíjení je možné až 7,4 kW, plno tak máte zhruba za 2,5 hodiny.

Častou chybou plug-in hybridů je spotřeba při vybité baterii – typicky proto, že bez větší elektrické asistence musí spalovací motor tahat hmotnost akumulátoru plus elektromotoru. U Active Toureru ale přichází příjemné překvapení, benzinový tříválec se 110 kW, kterému sem tam pomáhají volty a plachtění, autu nejen poskytuje dostatečnou dynamiku, ale také spotřebu lehce nad šest litrů na sto. A nejen to, BMW se vyhnulo dalšímu typickému nešvaru hybridů do zásuvky: malé nádrži. Zde má kapacitu 47 litrů, takže ani na dálkových cestách nemusíte stavět na pumpě každou chvíli.

Pokud máte nabito, s elektromotorem můžete svištět až 140kilometrovou rychlostí, v normálním nastavení se kombinovaná síla celého ústrojí drží zkrátka a chová se velmi civilizovaně. Přechody mezi elektrickým pohonem a zapojením spalovacího motoru jsou prosty cukání, ústrojí vás nenechává viset když se potřebujete rychle zapojit do provozu a pochvalu zaslouží i konzistentní odpor brzdového pedálu, přes nějž Active Tourer rekuperuje.

A když na to chcete šlápnout, zatáhnete za levé pádlo pod volantem s lákavým nápisem Boost, na digitálním přístrojovém štítu se objeví akční grafika s odpočtem deseti sekund, kdy máte k dispozici plnou sílu, a letíte vpřed jako namydlený blesk. U toho se z reproduktorů line sci-fi zvuk, jako když vesmírná loď vstupuje do hyperprostoru. Dětinské? Možná, ale také úžasně zábavné.

Jak už jsme konstatovali u testu Active Toureru s mild hybridním pohonem 223i, podvozkově je toto praktické auto extrémně povedené a zatáčkách si nechá líbit vysoké tempo. V případě této 230e se 18“ kola v pneu 225/50 jeví jako ideální volba, dobře si poradí většími výmoly i menšími nerovnostmi s vyšší frekvencí, trakce zde pak není vůbec žádný problém. Řízení neklade velký odpor, ale spolupráce je s ním příjemná, okolo středové polohy není nervózní.

Plug-iny hybridní ústrojí samozřejmě přináší i jisté kompromisy. Nejprve ten menší – zatímco základní verze Active Toureru 218i a 218d nabídnou v kufru 470 litrů a již zmíněná 223i pak 415 litrů, zde jde o 406 litrů. Skvěle využitelných, nutno dodat, a na hezky pravidelném půdorysu. Litráž si můžete navýšit díky opěradlům zadních sedadel, nastavitelných do třech poloh, od relaxační zcela vzadu, normální, a „přepravní,“ kdy je opěradlo vůči sedáku v úhlu menším než 90 stupňů. Pokud by zde měl takto někdo cestovat, ve zdraví nepřežije více než pár kilometrů.

Větším problémem, který se vlastně ani nedá označit za chybu, je cena. 230e stojí v základu 1.186.900 Kč a pokud se vám utrhne ruka s výbavou, jako je tomu v tomto konkrétním případě, v konfigurátoru svítí hrozivá cenovka 1.638.316 Kč. Přiznejme si, že za takové peníze si můžete pořídit třeba řadu 5 Touring se základními motorizacemi (ale bez čtyřkolky), řadu 3 Touring s hezkou výbavou i s xDrivem, nebo mnoho sedmimístných SUV bez vrtule ve znaku.

Druhým dechem je nutné dodat, že tento plug-in hybrid funguje civilizovaně, má parádní bateriový dojezd, ujede hodně i s vybitým akumulátorem a má až perverzní sílu. Navíc je zabalený v slušně praktické karoserii auta s mnoha moderními a užitečnými prvky a vytříbenými jízdními vlastnostmi.

Z ekonomického hlediska asi smysl dávat nebude ani tomu, kdo dokáže naplno a efektivně využít dobíjecí ústrojí, ale pokud chcete názorný příklad „all-in“ přístupu, lepší pohon tohoto typu dnes na trhu najdete jen stěží.

BMW řady 2 Active Tourer: Souhrn cen Základní cena vozidla 781.300 Kč (218i/100 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.186.900 Kč (230e/240 kW) Cena testovaného vozidla 1.638.316 Kč (230e/240 kW)

Technické údaje: BMW 230e Active Tourer Rok 2023

Počet válců/ventilů na válec 3/4

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 499 cm 3

Nejvyšší výkon 240 kW (326 koní)

Nejvyšší krouticí moment 477 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,5 s

Nejvyšší rychlost 205 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 406 l • 1 370 l

Objem palivové nádrže 47 l

Hmotnost: provozní 1 845 kg

Prům. spotřeba: komb. 0,8 l/100 km

Rozvor náprav 2 670 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 386 × 1 824 × 1 576 mm

Základní výbava: 17“ kola, sada na opravu pneumatik, látkové čalounění Arktur, kotoučové brzdy na obou nápravách, standardní podvozek, 7stupňová dvouspojková automatická převodovka Steptronic, nastavitelné jízdní režimy My Modes, Active Guard, Parking Assistant, LED světlomety, sportovní kožený multifunkční volant, automatická klimatizace, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, paket Connected Drive Professional, BMW Live Cockpit Plus s obrazovkami 10,25 “ a 10,7 “ a další

Příplatková výbava: Metalický lak Skyscraper Grey (20.332 Kč), 18“ M kola (21.944 Kč), M Sportovní paket (96.200 Kč), interiérová kamera (3.796 Kč), BMW Iconic Sounds Electric (5.408 Kč), paket Innovation (110.552 Kč), alarm (5.148 Kč), vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce (10.842 Kč), Driving Assistant Professional (51.480 Kč), paket Comfort (33.878 Kč), paket Travel (52.832 Kč), M Shadowline leskle černé okenní lišty (6.786 Kč), Service Inclusive – 5 let/100.000 km (23.218 Kč), kontrola vozu před doručením (9.000 Kč)