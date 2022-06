Radosti Silný, pružný a úsporný motor Obratné a zároveň pohodlné Rozumné příplatky za nejužitečnější prvky Užiteční asistenti Starosti Malý kufr Vyšší základní ceny Dotykové ovládání klimatizace Nepraktický středový tunel 8 /10

Kdysi dávno předávno (osm let nazpátek) se v nabídce modelů BMW objevilo rodinné MPV s názvem řada 2 Active Tourer. A fanoušci značky se mohli zbláznit. Šlo totiž o předokolku, vyslance pekel a zkázy! Jenže už o dva roky později šlo o třetí nejprodávanější minivan v Evropě, hned po Citroënu C4 Picasso a Volkswagenu Touran. A i když k němu šlo mít řadu výhrad, jeho nabídka benzinových i naftových tří- a čtyřválců, možnost dostat pohon všech kol xDrive a verzi do zásuvky s dojezdem až 41 kilometrů evidentně přišly ve správnou dobu a uhodily hřebík na hlavičku. Tak proč to nezkusit podruhé?

Nová generace s označením U06 stojí tak jako minulá F45 na primárně předokolkové platformě UKL2 s motory napříč, tedy stejné, jakou mají například aktuální BMW X1 či X2, řady 1 nebo 2 Gran Coupé a také Mini Countryman a Clubman. Benzin u něj v tuto chvíli zastupuje tříválec o objemu 1,5 litru s výkonem 100 kW (136 k, verze 218i) nebo mild-hybridními 125 kW (170 k, provedení 220i) a zkoušený čtyřválcový dvoulitr 223i rovněž s 48V mild-hybridním ústrojím, dostupný také s pohonem všech kol.

Do nabídky nyní přichází čtyřkolkové plug-in hybridy 225e xDrive a 230e xDrive se systémovým výkonem 180 kW (245 k) nebo 240 kW (326 k). Výkonnější provedení mimochodem disponuje také 457 Nm točivého momentu a stovku zdolá už za 5,5 sekundy. BMW nezapomnělo ani na příznivce nafty – zatím si mohou koupit 110kW (150k) dvoulitr 218d, k němuž se později přidá výkonnější 220d. Všechny modely mají sedmistupňový dvouspojkový automat.

Než se ale dostaneme k jízdě, pojďme se seznámit s tvary i vnitřkem Active Toureru. Z hlediska stavby karoserie a proporcí připomíná přerostlý hatchback. V souladu s aktuálním designovým jazykem značky samozřejmě má výrazné ledvinky vpředu, ale ty působí díky tmavšímu laku a paketu tmavých exteriérových doplňků M Shadowline celkem nenápadně.

Po otevření rozměrných předních dveří se můžete snadno usadit do kvalitně působících sportovních sedadel, která jsou součástí příplatkového M paketu. Mají akčnější tvary a „ušaté“ boky na sedáku i opěráku, ale jsou velmi pohodlná i na delších cestách – v tomto případě byla doplněna aktivní funkcí za 12.740 Kč, která zahrnuje elektricky nastavitelnou bederní opěrku a masáž. Vnitřek působí velmi vzdušně – už jen kvůli dvoupatrové loketní opěrce, v jejíž horní části najdete mělkou uzavíratelnou schránku a ovládací prvky, dole pak poličku.

Co ale přidává na vzdušnosti, to ubírá na použitelnosti, protože abyste z pozice řidiče dosáhli do spodního patra, musíte hodně zkroutit ruku, a od spolujezdce zase překáží nožka v přední části konzole. Dost nezvykle působí také téměř vertikální schránka na telefon či tablet (je opravdu velká) ve spodní části středového panelu. Chytré zařízení si můžete přicvaknout lištou na pérku, takže vám při jízdě necestuje – fajn nápad.

Zatímco u starších a některých stále ještě aktuálních BMW pravidelně chválíme srozumitelné ovládání skrze klasické páčky nebo kolečka, dvojka Active Tourer částečně přešla na digitální náhražky. Máme tu sice hezky velký a snadno nahmátnutelný váleček regulace hlasitosti na středové loketní opěrce, teplotu klimatizace už nastavujete skrze obrazovku infozábavního systému – ikony plus a minus jsou naštěstí v její spodní části v každém zobrazení. Pro podrobnější nastavení se ale musíte prokliknout do menu, což představuje mezikrok navíc a odvádí to pozornost od řízení.

Kokpit je stejně jako u dalších nedávno představených BMW podřízen nasazení nového operačního systému 8 a aktuální generaci systému iDrive, kterému již chybí ikonické ovládací kolečko – zde obrazovku obsluhujete dotykem a některé funkce pak hlasem. Infotainment startuje rychle a zorientujete se v něm během chvilky. Sekce pro navigaci, telefon a média rychle zvolíte díky ploškám vedle displeje, případně můžete mít vše důležité na očích díky posuvným dlaždicím. Podrobnější nastavení a přístup k mnoha podfunkcím pak máte skrze zobrazení s honosným názvem „aplikace,“ které připomíná plochu počítače, posetou desítkami menších ikon.

Obrazovka infozábavního systému navazuje na digitální přístrojový štít v rámci jednolitého zakřiveného panelu s lesklým povrchem. Klasické budíky zde nenajdete, musíte si zvyknout na rychloměr a otáčkoměr ve formě sloupců po stranách, kilometry v hodině samozřejmě vidíte buď na displeji velkým písmem nebo na průhledovém výklopném štítku. Futuristická grafika naštěstí není přeplácaná a najít vše důležité, nebo si potřebné informace nastavit, jde raz dva.

Na nové rozvržení tlačítek na volantu si asi budeme všichni chvíli zvykat. Kromě klasických mačkátek zde máme také dva ovladače kulatých tvarů na každém z ramen, které pamětníkům připomenou design ve starých Mercedesech.

Slovo vzdušnost zde již jednou zaznělo a pro popis prostoru zadních sedadel se hodí také. Sedáky jsou dost vysoko nad podlahou pro pohodlnou oporu stehen, sedadla dělená v poměru 60:40 lze za příplatek pouhých 8.138 Kč posouvat v rozsahu třinácti centimetrů. Můžete tak získat buď královské množství místa pro nohy, nebo vyšší přepravní kapacitu, pokud vozíte vzadu děti.

Přístup do kufru je zcela bezproblémový, zadní opěradla se dají sklopit téměř do roviny s podlahou. Ve standardní konfiguraci ale není objem kufru modelu 223i se svými 415 litry nic extra – pod jeho podlahou se totiž nachází baterie 48V mild hybridního systému. Verze 218i nebo 218d ji nemají a tak se do nich vejde 470 litrů.