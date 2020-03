BMW 2 znova dorazí i jako zadokolka. Platformu si vypůjčí od Toyoty Supra

Nové BMW řady 1 a řady 2 Gran Coupé stojí na nové platformě FAAR, která je určena pro vozy s pohonem předních kol a příčnou zástavbou motoru. V brzké době se očekává i příchod verze kupé. Vyvstala tak otázka, zdali nebude mít stejnou platformu a nepřijde tak o pohon zadních kol a šestiválec. Podle britského magazínu Autocar, který přišel s interními informacemi značky, se ale není čeho bát.

Novinka by prý měla stát na stejné platformě, na jaké vzniklo duo BMW Z4 a Toyota Supra, tedy na silně upravené základně CLAR ze současného kupé řady 2. Koncepce by měla zůstat stejná, tedy šestiválec uložený podélně a pohon zadních kol. Novinka by měla mít motor z budoucích modelů M3 a M4, který by měl být naladěný na 420 koní.

Změny se ale chystají i u M135i a M235i Gran Coupé. Stejný zdroj totiž udává, že ostré čtyřkolky dostanou ještě vypilovanější verze, jejichž výkon se může dostat až ke čtyř stům koní. Z M235i Gran Coupé xDrive by tak rázem byl skvělý soupeř pro Mercedes-AMG CLA 45.

V následujících letech nás tak podle Autocaru čeká ostřejší verze kompaktních BMW a zbrusu nové BMW M2, které bude stejně tak divoké, jako to současné. Poslední zmíněné by mělo dorazit během roku 2022. Pokud se jedná o hatchback, tak chystaná ostřejší verze by mohl být již dříve zmíněný plug-in hybrid M140e, který sliboval výkon 400 koní. Na oficiální vyjádření BMW si ale ještě nějakou chvíli počkáme.

V galerii najdete současné BMW řady 2 Gran Coupé.