Blíží se největší sraz busíků VW v Hannoveru. Sjede se přes 6000 aut, včetně rarit a prototypů

Oslava Volkswagenu Transporter letos proběhne ve velkém stylu. Návštěvníci uvidí nejstarší kusy i rekordmany.

Akce VW Bus Festival 2023 se letos koná od 23. do 25. června, opět v tradičním rodišti užitkových vozů Volkswagen v Hannoveru. Vstupné je 10 nebo 15 euro pro dospělé a 5 euro pro děti, na návštěvníky čekají výstavky, koncerty, program pro nejmenší a samozřejmě i hromada zajímavých strojů – ať už od návštěvníků, jichž se očekává na šest tisíc, tak z muzeí a depozitářů. Nesmí zde chybět „Sofie,“ což je nejstarší registrovaný Transporter T1 na světě z roku 1950. Dostaví se také vzácná polopásová verze T1 Fox, původně určená do hor, která se předvede v akci na terénním polygonu.

Z klasik se dále můžete těšit na Plattenwagen, který nově postavili zaměstnanci VW (včetně těch, kteří jsou již v důchodu) z originálních dílů z 40. let minulého století. Propojení minulosti a současnosti připomene elektrický prototyp T2 ze sedmdesátých let s motorem o výkonu 16 kW (22 k) a dojezdem až 85 kilometrů. Dále uvidíme vůbec první generaci T3 kempovací Californie nebo Multivan Syncro, který v roce 1999 projel 22.880 kilometrů dlouhou panamerickou trasu z Aljašky do Ohňové země v Argentině za pouhých 15 dnů, 14 hodin a 6 minut.