Blíží se levný sporťák s výkonem 400 koní při hmotnosti 700 kg. Odoláte mu?

Bandit byl malý lehký roadster, který v roce 1960 postavila britská automobilka Berkeley. Ta byla známá především díky stavbám malých sporťáků, do kterých dávala většinou motory z motocyklů. Bandit už měl čtyřválec od Fordu a jeho úkolem bylo získat zájem širšího publika.

Bohužel se žádný prodejní boom nekonal a působení značky na trhu nemělo dlouhé trvání. Dnes už existuje pouze klub nadšenců Berkeley Enthusiasts' Club. Bandit se však nyní vrací, a to díky dvojici Martin Rees a Simon Scleater. Jeden je průmyslový designér, druhý závodní inženýr.

Společně vrací vůz na scénu v moderním provedení, jehož vzhled navrhl designér Vladas Trakselis. K dispozici budou dvě varianty karoserie - kupé a kabriolet. Zajímavostí je, že k výrobě šasi chtějí tvůrci použít rostlinné materiály. Co přesně tím ale myslí zatím nelze říct. Zájemci o vůz pak budou mít na výběr mezi spalovacím i elektrickým pohonem.

O elektrické variantě prozatím nemáme žádné informace. Spalovací verze však už specifikaci odhalila. Pod kapotou bude motor 2.3 EcoBoost od Fordu, který můžete znát třeba z Mustangu a z Focusu ST. Naladěný bude na 298 kW (405 koní). Při hmotnosti 700 kg pak verze bez střechy vystřelí z 0 na 96 km/h za 3,5 sekundy. Kupé o tři desetiny pomaleji.

K dispozici jsou zatím první rendery a výrobci nyní čekají, jak se vyvine situace okolo koronaviru. Plán je však zatím takový, že výroba začne v dubnu. Stejně jako předchůdce by měl být i nový vůz dostupným sportovním vozem pro masy, takže by si ho mohl dovolit opravdu každý. Snad to tedy tentokrát vyjde a nevzniknou jen dva kusy.