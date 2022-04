Bizarní závod formule 1 z New Yorku do Miami nemá na světě obdoby! Budete mít problém odtrhnout oči

Zanedlouho se formule 1 přesune na velkou premiéru do Miami. Red Bull Racing využil tuto příležitost k velkému závodu z New Yorku, i když k němu došlo malým nedopatřením.

Sezóna formule 1 je v plném proudu a fanoušci se již těší na další závodní víkend, který se tentokrát pojede v Itálii na slavném okruhu v Imole. Poté se zraky všech obrátí k velké premiéře. Letošní novinkou kalendáře je Velká cena Miami, která se pojede na nově vybudovaném okruhu vinoucím se kolem víceúčelového stadionu Hard Rock. Okruh složený z 19 zatáček měří 5,41 kilometru a jezdci na něm pojedou průměrnou rychlostí 223 km/h.

Zdá se, že někteří piloti se extrémně těší. Zejména Sergio Perez je tak nabuzen, že v propagačním videu přeslechl instruktáž svého šéfa Christiana Hornera, který mu oznámil, že testovací jízdy začínají v květnu („May“). Kvůli hluku z ulice si ale myslel, že ho vedení potřebuje už dnes („today“).

To není dobrá situace, zvláště když vyjdete z koupelny svého apartmá v New Yorku. Ještě že má svůj závodní monopost RB17, do kterého může ihned naskočit, protože tým mechaniků mu už zahřál gumy. Náhle zjistí, že nemá na své formuli světla a v noci nic nevidí. Není to jediná lapálie, kterou bude na závodu s časem řešit. Do cesty se mu postaví pokuta ze špatné parkování během občerstvení, krokodýl na šotolinové cestě i spletité ulice, kde se bude muset zeptat na správný směr.

Sergio Perez po 11 hodinách nakonec úspěšně dorazí na okruh v Miami. Bez pomoci svého týmu, který mu stihnul přezout gumy, a rohového obránce amerického fotbalu Byrona Philipa Jonese hrajícího za Miami Dolphins, by to těžko zvládl.

Red Bull Racing prostě ví, jak na sebe strhnout pozornost. Své závodní vozy často umisťuje na exotická a nevšední místa. Stačí si vzpomenout na výzvu "From Castle to Castle", která se natáčela v České republice. Monopost RB7 z roku 2011 pilotovaný Davidem Coulthardem na Karlově mostě tehdy vzbudil na české scéně senzaci. Režisér se tehdy nechal inspirovat nejen krásami staré Prahy, ale i dalšími významnými památkami.

Velká cena Miami se jede 6-8. května, takže má dost času zajet pár tréninkových kol navíc. Ta se budou určitě hodit. Red Bull Racing je aktuálně na třetí pozici za McLarenem a Ferrari. V žebříčku jezdců je Sergio Perez aktuálně na čtvrtém místě.