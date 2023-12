Bilance letošního roku podle Maria Rychtery: O zábavě za volantem, dostupném výkonu a osině v ...

S koncem roku mají lidé tendenci hodnotit uplynulý rok a u nás v redakci tomu není jinak. Jelikož každý prozkoumá jiná auta, ať už v článcích nebo testech, kolektiv naplněn novými poznatky s elektromobily, testosteronem napěchovanými sporťáky, off-roady, luxusními kočáry, chytrými auty pro běžné lidi i nudnou konfekcí, která se snad fasuje jen jako služební.

Nejde tedy o to, které auto bylo nejlepší, ale které ve mně nechalo nějaký hlubší dojem. Navíc, není na škodu si oddechnout od objektivního psaní novinek i testů a nechat promluvit osobní pocity.

Ještě máme možnost se bavit

Největší zábavu, legraci a požitek z jízdy mi letos přinesl Ford Bronco. To auto si mě naprosto získalo svou bezprostředností a rebelií. Off-road s výkonem 335 koní a špičkovou výbavou do terénu, s níž se můžete brodit, sem tam si skočit a zdolávat hodně těžký terén. Navíc je k němu silný katalog příslušenství přímo od Fordu. Skvělý marketingový tah. Bronco je plivanec do obličeje dnešní době, která nás pod falešnou záštitou ekologie a bezpečnosti znásilňuje k „odpovědnému automobilismu“ neustáleným sledováním a kecáním do řízení. Tady jsou euroskřítci také, ale nedávají o sobě tolik vědět.

Pravda, s cenovkou 1.849.900 Kč není Ford Bronco pro každého, a pravděpodobně si ho koupí někdo, kdo fakt peníze neřeší. A ani já bych mu v testu nedal 10/10, není to nejlepší auto na světě, ale dá vám pocit svobody a možnost probudit „nízké pudy". Prostě se pořádně vyblbnout.

Od Němce ke Španělovi

Příjemným překvapením byl i nový Opel Astra, jehož verze Sports Tourer přišla letos. Navzdory faktu, že jde o sourozence Peugeotu 308 rozhodně není pouhou kopií v jiném kabátu. Opel si dal sakra záležet na tom, aby Astra měla vlastní jízdní DNA. Provedl rozsáhlé změny na podvozku i řízení a vznikl kombík, který je vážně příjemné řídit. Ve vrcholné verzi GSe, máte dokonce roupy se svézt i trochu svižněji a ve volantu i něco cítíte. Tuto iniciativu je nutné pochválit.

Na druhou stranu, pokud by to byly moje peníze, na seznamu by určitě ještě byla Cupra Leon Sportstourer VZ s dvoulitrovým TSI. Je o 10.000 Kč levnější, má o 20 koní vyšší výkon (245 k) a protože s sebou netahá plug-in hybridní berličky, je o 210 kg lehčí. Možná se zdá, že porovnávám jablka a hrušky, ale oba vozy mají jízdně co nabídnout a jsou za podobné peníze. Leon by volilo srdce, ale reálně by možné zvítězil Opel. Jsem jedním ze šťastlivců, kteří mají zahradu a elektrifikovanou garáž. Upřímně, na couračky po městě, s dětmi k doktorovi a na návštěvu k babičkám v pohodě postačí elektrický dojezd kolem 60 km. Přitom ještě před rokem nebo dvěma by vyhrála Cupra na plné čáře.

Překvapení na fotkách i silnici

Na Ioniq 6 jsem se hodně těšil, zejména design vycházející z konceptu Prophecy z roku 2020 je mimořádně povedený a ztělesňuje myšlenku aerodynamického streamlineru. I díky tomu má dojezd přes 600 kilometrů a potěší i výběrem ze třech úrovní výkonu i možností pohonu dvou či všech kol. Po technické stránce je nadprůměrně vyspělý, ať už se bavíme o 800V architektuře s rychlým nabíjením či jízdních asistentech. Elektromobily mi většinou přijdou bez chuti, asi jako lojový puding, ale Ioniq 6 jsem si skvěle užil a rád v něm strávil čas. Velký podíl na tom měl na pohled příjemný interiér. S tmavým čalouněním působí nudně.

Zvenku krásná, uvnitř...

Pátá generace Priusu přinesla obrovskou a komplexní revoluci. Technicky patří ke špičce, aby také ne při rodokmenu starém 26 let. Jenže zatímco pohonem, a především designem nechává dav v úžasu, za mě interiér posílá podstatnou část nadšení do kopru, za což může zejména palubní deska tvořená tvrdými, a ne zrovna pohlednými plasty. Především kolem vyvýšeného přístrojového štítu, který máte neustále na očích.

Bylo to první auto, ve kterém jsem měl tu čest okusit „opojný pocit bezpečí“ plynoucí z upozornění na překročení rychlosti, který je povinný pro auta vyrobená od roku 2024. Pípáním se připomene pokaždé, když překročíte limit o cca 3 km/h. Což je přesně to rozpětí, kde se normální člověk většinou pohybuje, protože na tachometrových 55 km/h jste stále v limitu, nebo aspoň toleranci. Takže hlídač křičí prakticky neustále a je dosud největší osinou v zadku, kterou jsem za dlouhá léta v autě poznal.

Co s tím? Ano, dá se vypnout, ale jde opět o několik kliknutí do infotainmentu a ano, po každém nastartování se znovu aktivuje. Takže místo zvýšení bezpečnosti je řidič buďto vystaven neustálému otravnému pískání, nebo očím přilepeným na tachometr místo toho, aby sledoval okolí. Případně si můžete neustále přepínat omezovač rychlosti, což ale na pozornosti opět nepřidá.

Pohnutá budoucnost elektromobilů

Z komentářů pod články plyne, že řada čtenářů nemá pozitivní postoj k elektromobilům. Mám dojem, že pramení zejména z uměle vytvořeného tlaku na jejich propagaci, a ne z toho, že by to byla špatná auta. Paradoxně jim ale konec tohoto roku zasadil těžkou ránu, kdy postupně vlády ukončily dotační programy a pobídky na jejich pořízení.

Praha jim zruší bezplatné parkování a Německo začátkem prosince odstavilo štědrou dotaci ve výši 170.000 Kč kvůli seškrtanému rozpočtu na příští rok. Příspěvek budou nějakou dobu dotovat automobilky, ale to není dobrá cesta k jejich zlevnění, na kterém závisí jejich přežití. Nezapomínejme, že letos nejprodávanějším elektromobilem v Evropě je Tesla Model 3 a čínské značky umí jít s cenou výrazně níž. Evropské elektromobily mají vážný problém a bude zajímavé sledovat, jak si s ním poradí v nadcházejícím roce.

Exkluzivita rychlosti?

Poslední odstavec patří také jim, i když je to spíše nadhozené téma k diskuzi, takže to berte s nadhledem. Elektromobily nám vzaly mnohdy opojný zvuk motoru, který je součástí požitku z řízení (soundtrack z reproduktorů opravdu není dostatečná náhrada), ale navíc nám vzali i exkluzivitu výkonu. Dříve jsme si kupovali sportovní auta, protože jsou krásná na pohled, ale také proto, že z 0 na 100 km/h za 4 sekundy jen tak něco nedalo a za ty peníze to stálo.

Nyní si můžete za necelých 1,8 milionu koupit Kiu EV6 GT, s výkonem 585 koní, akcelerací na stovku za 3,5 sekundy a maximální rychlostí 260 km/h. Hyundai Ioniq 5 N nabídne za stejnou cenu dokonce 650 koní a stovku pokoří ještě o desetinu sekundy rychleji. A pak tu máme čínské MG4 EV XPower. To se sice na českém trhu neprodává, ale v Británii ho koupíte v přepočtu od 1.042.000 Kč. Přitom nabídne 435 koní se 600 N.m tvořivého momentu a z 0 na 100 km/h je za 3,8 sekundy. Tak k čemu si kupovat supersport, když se vedle něj může postavit kdejaký hatchback s poloviční cenovkou?