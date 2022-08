Bezplatné nabíjení elektroaut u Lidlu končí. Poděkujte pijavicím v elektromobilech za miliony

Podej mu prst a vezme si celou ruku. Pro dobrotu na žebrotu. Obchodnímu řetězci došla trpělivost s elektro-pijavicemi.

Síť prodejen Lidl nechala na své náklady postavit čtyřicítku nabíjecích stojanů u svých prodejen. Určeny byly pro zákazníky, kteří je mohli zdarma využít během svých nákupů. Stalo a ve velkém se dělo přesně to, co by člověk v našich končinách čekal – ke stojanům se začali stahovat majitelé elektroaut, kteří si nechali baterii zdarma naplnit, aniž by v obchodě alespoň ze slušnosti nechali korunu.

Mimořádně komicky tento stav působil například u Lidlu v Průhonicích nedaleko Prahy, kde – jak známo – bydlí samá chudá pakáž, která nemá prostředky na dobití svého Audi e-Tron, Mercedesu EQC a dalších vysloveně lidových vozidel.

S bezplatným nabíjením je nyní konec. Kromě zneužívání ze strany ne-zákazníků je důvodem i růst cen energií. Obchodní řetězec již začal s úpravami stojanů, během srpna by měly být zpoplatněny všechny. Za dobíjení bude nejprve možné platit přes platební bránu, časem by tato funkce měla být integrována do mobilní aplikace.

Ceny jsou v tuto chvíli stanoveny vcelku rozumně – u nabíjení střídavým proudem půjde o 5,90 Kč/kWh, u rychlodobíjení stejnosměrně 6,90 Kč/kWh.