Bezpečnější ojetý Mercedes v Česku asi nenajdete. Na prodej je obrněná třída S Guard a nestojí moc

Podobně jako u konkurenčního BMW, také německý Mercedes-Benz má už dlouhou tradici v nabídce obrněných verzí svých luxusních modelů. Tyto tovární pevnosti na kolech dodnes označuje přídomkem Guard, který přirozeně najdete také u poslední třídy S (jako S 680). Mercedesy „vybavené pancířem“ jsou pochopitelně celkem raritou, o to víc, když mezi ojetinami na českém trhu najdete k mání vskutku zachovalý exemplář „eska“ z roku 2002.

Čtvrtá generace obrněné třídy S (W220) vychází ze specifikace S 500 L, tedy s prodlouženou karoserií a osvědčeným pětilitrovým atmosférickým osmiválcem (M113) o výkonu 306 koní (225 kW) pod kapotou. S evropským standardem ochrany VR6 sebou limuzína samozřejmě vozí dodatečná kila, i přesto však umí zrychlit z nuly na 100 km/h za přibližně 7,5 sekundy, což je o delší vteřinku pomaleji než standardní neobrněná verze.

Jak zmiňuje inzerát na Sauto.cz, konkrétně mají tyto tovární modely Guard například balistické ocelové panely integrované do karoserie, pancíř mezi motorem a interiérem, ochranu proti střepinám z aramidu, vícevrstvá laminovaná neprůstřelná okna nebo samotěsnící palivovou nádrž. A aby auto zvládalo dodatečnou zátěž i po stránce ovladatelnosti, zesílené komponenty najdete také na podvozku, včetně schopnější brzdové soustavy.

Tohle všechno znamená, že i ve 23 let starém Mercedesu by měla být posádka chráněna proti „střelám z pušky ráže 7,62×51 mm NATO“ nebo „ručním granátům (DM51) odpáleným pod vozidlem“. Mimo to najdete v prodávaném exempláři také výbavu jako interkom, pro možnost komunikace s okolím bez otevření oken, hasící systém nebo tehdy volitelný paket sirény a majáků. Nabídka pochází od soukromého majitele z Litoměřic, který si za obrněný unikát s nájezdem 177.950 km žádá 515.000 Kč.

Zdroj: Sauto, Mercedes-Benz | Zdroj videa: BMW