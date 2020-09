Běžná silnice není rychlostní zkouška, varuje český soutěžák. Na silnici nejste sami

Asociace Záchranný kruh pokračuje ve své edukativní kampani Ty to zvládneš – Setkání s realitou, která je zaměřena na prevenci proti dopravním nehodám s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Osobností kampaně se teď přitom stává profesionální rallye pilot Vojtěch Štajf z týmu Racing21, který se chce do osvěty aktivně zapojit.

Není pak překvapením, že se Štajf vyjadřuje i na adresu samozvaných závodníků na veřejných silnicích, kteří se chovají nebezpečně k sobě i ostatním. „S bezpečnostní kampaní jsem se seznámil již před třemi roky při setkání s jejími tvůrci a hodně mě oslovila její profesionalita. Patřím totiž k lidem, kterým není jedno, co se děje na našich silnicích a nemělo by to být jedno nikomu z nás,“ uvedl pilot.

„Často mám pocit, že si lidé pletou běžnou silnici s rychlostní zkouškou. Zapomínají však, že na silnici nejsou sami a úroveň bezpečnostní výbavy jejich vozů je mnohem nižší, než jakou používáme my v našich soutěžních vozech během rally. Ohrožují tak nejen sami sebe, ale i nás ostatní včetně našich rodin,“ dodal Štajf.

Vedle tématu zásad první pomoci se kampaň již několik let zaměřuje právě na bezpečnost silničního provozu, zejména pak na chování v kritických situacích na silnici. V roce 2020 má kampaň zmíněný dovětek „Setkání s realitou“. Každý měsíc připravuje Asociace Záchranný kruh jedno tematicky zaměřené video.

Z nedávných dílů lze zmínit špatně dopadající dopravní nehody s účastí motorového vozidla a tramvaje, výraznější nárůst nehod motorkářů a jejich nejčastější příčiny, téma agresivity za volantem, která je příčinou až 40 % smrtelných nehod, nebo cestování v noci na dálnici a rizika způsobená únavou za volantem.