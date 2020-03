Bezkonkurenční Dacia Logan MCV končí. Levné kombi se údajně nedožije podzimu

Dacia Logan je s cenovkou 169.900 Kč jedno z nejlevnějších aut na našem trhu. Pro zákazníky je Logan o to hodnotnější, že se nabízí i v praktické verzi MCV, do které se po sklopení sedadel vejde 1518 litrů nákladu. Cena přitom v základní výbavě Access nepřesáhne hranici dvou set tisíc korun.

Zájemci o tento levný a praktický vůz by ale neměli dlouho váhat. Magazín RNews.cz spekuluje, že se Dacia Logan MCV přestane vyrábět na konci letošního července. Čekat byste neměli ani do poslední chvíle, protože počet kusů určených pro Českou republiku není neomezený.

Druhá generace Dacie Logan se představila v roce 2012 na autosalonu v Paříži. Verze MCV následovala později v Ženevě. Na trhu tak už má kombi odpracovaných poctivých sedm let. Zatím není jasné, proč MCV končí. Oficiální vyjádření automobilky zatím není.

Možná to má ale co dělat s tím, že se po silnicích momentálně prohánějí testovací muly třetí generace Loganu. Vypadá to, že bude stát na platformě CMF-B (Renault Captur, Renault Clio) a podle prvních tvarů mul by mohl vypadat atraktivně. Není zatím oficiálně vyloučeno, že se z nové generace nevyklube i kombi.

Nová Dacia Logan na své odhalení teprve čeká a dle některých zdrojů k němu dojde na podzim. Že kombi MCV nekončí úplně, jak uvádí RNews, napovídá i oficiální vyjádření českého zastoupení Dacie. „Výroba modelu Dacia Logan MCV končí koncem léta. Model bude nahrazen v rámci obnovy modelové řady," uvedla Jitka Skaličková, tisková mluvčí Dacie a Renaultu.