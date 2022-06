Bezdrátové nabíjení aut za jízdy ze silnice? Koncern Stellantis hlásí slibné výsledky

Bez kabelu si dnes nabijete třeba chytrý telefon nebo hodinky. V budoucnu by tato technika mohla napájet auta.

Projekt se jmenuje Arena del Futuro a pokud by dobře fungoval, mohl by změnit život s elektromobilem k lepšímu zcela zásadním způsobem. Využívá technologii, které Stellantis říká Dynamický bezdrátový přenos energie: pod vozovkou jsou umístěny cívky, které přímo napájí běžící elektromotor ve vozidle. To si tak může nechat kapacitu baterie do míst, kde bezdrátové napájení není k dispozici.

Dle koncernu Stellantis mohl při testování jet Fiat 500 EV běžnou dálniční rychlostí, aniž by spotřebovával energii z akumulátoru. Zkoušky probíhaly také s elektrickým autobusem značky Iveco a k projektu by se mělo brzy připojit i Maserati se svým elektrickým Grecale Folgore.

Od masového nasazení je podobná technologie samozřejmě ještě hodně vzdálená, i kdyby pracovala spolehlivě, stejně by bylo nutné rozkopat kvůli ní dopravní infrastrukturu. Jde však o zajímavý příslib do budoucna a možné řešení velmi aktuálního problému s nutností nabíjení i dojezdem.