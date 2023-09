Bezdrátové nabíjení aut je zatím pomalé a nespolehlivé. Velcí hráči z Koreje se z projektu údajně stahují

Automobilka Genesis byla jednou z těch značek, které se rozhodli prozkoumávat technologii bezdrátového nabíjení elektromobilů do takové míry, že ji bude nabízet svým zákazníkům. Však telefon už si dnes také v pohodě nabijete bez drátu, tak proč by to nešlo u auta? No, podle všeho by to opravdu zatím moc nešlo a králem je stále kabel. Automobilka se totiž podle reportu korejského magazínu Bloter vykašlala.

Vývoj nepokračuje kvůli nízké poptávce a technickým překážkám. Namísto toho se automobilka zaměří spíše na prémiové nabíjecí programy klasicky po kabelu. Bezdrátové nabíjení vozů prý podle zákazníků také není moc spolehlivé a je pomalé, v průměru třeba 11 kW, což je jako nabíjení přes noc po kabelu ve vaší garáži. Vozy Genesis ale umí přijmout až 350 kW, a to když už s autem někam přijedete, tak to budete chtít.

První dvě stanice byly otevřeny v Soulu a jednom autosalonu Hyundaie. Na začátku letošního roku si zase Hyundai podal patent na vylepšení bezdrátového nabíjení, ale jak se zdá, nyní se zavírá krám. Další tamní media zase referují, že na projekt bude nyní dohlížet KG Mobility (dříve SsangYong). Nic potvrzeného však zatím nemáme. Důležité je, že bezdrátové nabíjení je prostě pomalé a má před sebou ještě dlouhou cestu.