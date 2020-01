Systém k elektronickým dálničním známkám, který měl být součástí státní zakázky za 401 milionů korun, se organizátorům dvoudenního hackathonu v čele s podnikatelem Tomášem Vondráčkem podařilo spustit. Na tvorbě se od pátečního večera podílelo 60 dobrovolníků, kteří měli tímto krokem dokázat, že původní zakázka byla předražená a netransparentní. Systém zatím jede v testovacím režimu a během následujících týdnů ho chtějí tvůrci předat státu.

Mediálně probíraná zakázka pro nový systém elektronických dálničních známek, jež mají začít platit od příštího roku, byla osudná pro ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, jehož ve funkci nahradil Karel Havlíček. Po úspěšném hackathonu Havlíček uvedl, že stát všechny zakázky k elektronickým dálničním známkám ukončí a přepracuje, a to včetně tendru pro distribuci známek fyzickou cestou (pro motoristy nevyužívající nákup přes internet).

Vondráček chtěl vytvořením e-shopu zdarma a během pár dní poukázat na „absurdní zakázky“ pro stát. E-shop je už volně přístupný na webu ferznamka.cz, obsahuje všechny veřejné části, které stát požadoval, ostatní součásti systému si však bude muset stát zařídit přes firmy s bezpečnostní prověrkou. Tvorba e-shopu probíhala v rámci Vondráčkovy digitální agentury Actum.

Pro uživatele jsou zatím dostupné testovací známky za cenu jedné až tří korun. Peníze vybrané ze zkušebního provozu půjdou na charitativní účely. Otestována byla i kontrola platby u projíždějících vozidel. Jestli ale stát tento systém opravdu využije, o tom se bude teprve jednat. Podle Vondráčka je nutné vyřídit řadu legislativních a technických podmínek, což potrvá několik týdnů.

„Pokud se prokáže, že tento systém je bezpečný a kvalitní, mohl by tvořit východiska pro to, jakým způsobem se bude dále postupovat,“ uvedl Havlíček. Informace přinesla ČTK. Teoreticky by se tedy mohl základem pro všechny části procesu zavedení elektronických dálničních známek stát systém tvořený dobrovolnými programátory. Ministr dopravy rovněž uvedl, že do 1. prosince 2020, kdy má být celý systém spuštěn, je možné vše zařídit.

Proti hackathonu se nicméně objevila také kritika. Mnozí označují akci Tomáše Vondráčka za pouhou reklamní kampaň, díky níž podnikatel zviditelnil sám sebe a především své firmy.

Jak by mohl e-shop pro nákup elektronické dálniční známky reálně fungovat, ukazuje video níže.