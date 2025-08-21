Bertoneho klenot upadl na roky v zapomnění. Dnes objíždí slavné výstavy

Fiat-Stanguellini 1200 Spider America měl číáslo zakázky 8900 a pracoval na ni Franco Scaglione z karosárny Bertone, tehdy už známý svými experimentálními liniemi Alfa Romeo B.A.T. Zdroj: RM Sotheby´s - Ryan Marrill

Nyní nastal čas pro otevřenou verzi, jež spojovala elegantní proporce s výraznými křidélky a panoramatickým čelním sklem.

Základem byla technika Fiatu 1200 upravená dílnou Stanguellini z Modeny.

Pod přední kapotou pracoval řadový čtyřválec o objemu 1 221 cm³, vybavený dvojicí karburátorů Weber.

Výkon činil 44 kW, což na přelomu padesátých a šedesátých let zajišťovalo solidní dynamiku.

Design vozu je dnes považován za jeden z nejpůsobivějších Scaglioneho návrhů.

V jistém smyslu šlo o stylistický most mezi experimentálními prototypy B.A.T. a sériovou Giuliettou Sprint Speciale.

Nízká příď se zužovala do úzké oválné masky, boky zvýrazňovaly hluboké prolisy a zadní partie ozdobily protáhlé ploutve, které předznamenaly i pozdější trendy.

Po premiéře v Turíně byl vůz vystaven ještě na Concorso d'Eleganza v Cortině d'Ampezzo v roce 1958 a o dva roky později také na autosalonu v Buenos Aires.

Právě tam se stopa Spideru na dlouhá léta ztratila.

Pravděpodobně byl prodán do Argentiny a upadl do zapomnění, až se znovu objevil v roce 1994.

Nový majitel nechal unikát kompletně zrestaurovat do výstavní kondice, přičemž se mu podařilo dohledat i originální výrobní záznamy Bertoneho a ručně psanou poznámku Nuccia Bertoneho, kterou obdržel v roce 2004 od Lilli Bertone při prezentaci na Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Obnovený Spider America se stal ozdobou nejprestižnějších přehlídek.

Zdroj: RM Sotheby´s - Ryan Marrill

V roce 2004 byl vystaven u jezera Como a v roce 2015 se ukázal i na Pebble Beach Concours d'Elegance, kde ho magazín MotorTrend zařadil mezi dvacítku nejzajímavějších vozů ročníku.

Nešlo jen o jeho vizuální působivost, ale také o skutečnost, že se jedná o jediný dochovaný exemplář, navíc s doloženou historií od vzniku přes zapomenutí až po návrat na scénu.

Definitivní potvrzení jeho výjimečnosti přinesla aukce RM Sotheby's v Amelia Island v roce 2017. Fiat-Stanguellini 1200 Spider America, vedený v titulu jako ročník 1961, byl tehdy prodán za 275 000 dolarů, což při tehdejším kurzu představovalo zhruba 6,97 milionu korun.

Pro sběratele to znamenalo nejen získání výjimečného vozu, ale i kusu automobilové historie, v níž se protnula tři slavná jména – Fiat, Stanguellini a Bertone.

Zdroj: RM Sotheby´s - Ryan Marrill

Zdroj: RM Sotheby´s - Ryan Marrill

Zdroj: RM Sotheby´s - Ryan Marrill

Bertoneho klenot upadl na roky v zapomnění. Dnes objíždí slavné výstavy

21. srpna 2025

Člověk by řekl, že něco tak krásného musí být Alfa Romeo. Ale není. Tento roadster vznikl v jediném exempláři, na čas se ztratil, ale jeho příběh má šťastný konec.

Když se v roce 1957 na turínském autosalonu objevil Fiat-Stanguellini 1200 Spider America, působil jako zjevení z jiného světa, ačkoliv zlatá éra byla na podobné kreace bohatá. Ono, když má karosárna čas věnovat se pouze designu, pro který mají navíc Italové cit, vždy z toho vyjde pozoruhodné dílo – zvlášť v době, kdy tyto experimenty určovaly budoucí trendy.

Přesně za tímto účelem vznikl Fiat-Stanguellini 1200 Spider America. Na zakázce číslo 8900 pracoval Franco Scaglione z karosárny Bertone, tehdy už známý svými experimentálními liniemi Alfa Romeo B.A.T. Nyní nastal čas pro otevřenou verzi, jež spojovala elegantní proporce s výraznými křidélky a panoramatickým čelním sklem. Přestože šlo jen o jediný vyrobený kus, jeho příběh se táhne napříč kontinenty a dodnes patří mezi nejvzácnější exempláře poválečné éry.

Základem byla technika Fiatu 1200 upravená dílnou Stanguellini z Modeny. Pod přední kapotou pracoval řadový čtyřválec o objemu 1 221 cm³, vybavený dvojicí karburátorů Weber. Výkon činil 44 kW, což na přelomu padesátých a šedesátých let zajišťovalo solidní dynamiku. Síla motoru putovala přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní kola. Rozvor vozu činil 2337 mm, zavěšení předních kol bylo nezávislé s vinutými pružinami, vzadu pracovala tuhá náprava s listovými pery a na všech kolech stačily bubnové brzdy.

Design vozu je dnes považován za jeden z nejpůsobivějších Scaglioneho návrhů. Nízká příď se zužovala do úzké oválné masky, boky zvýrazňovaly hluboké prolisy a zadní partie ozdobily protáhlé ploutve, které předznamenaly i pozdější trendy. V kombinaci s panoramatickým sklem a neméně elegantním interiérem s dřevěným volantem a koženými sedadly působil Spider America nadčasově. V jistém smyslu šlo o stylistický most mezi experimentálními prototypy B.A.T. a sériovou Giuliettou Sprint Speciale.

Po premiéře v Turíně byl vůz vystaven ještě na Concorso d’Eleganza v Cortině d’Ampezzo v roce 1958 a o dva roky později také na autosalonu v Buenos Aires. Právě tam se stopa Spideru na dlouhá léta ztratila. Pravděpodobně byl prodán do Argentiny a upadl do zapomnění, až se znovu objevil v roce 1994. Nový majitel nechal unikát kompletně zrestaurovat do výstavní kondice, přičemž se mu podařilo dohledat i originální výrobní záznamy Bertoneho a ručně psanou poznámku Nuccia Bertoneho, kterou obdržel v roce 2004 od Lilli Bertone při prezentaci na Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Obnovený Spider America se stal ozdobou nejprestižnějších přehlídek. V roce 2004 byl vystaven u jezera Como a v roce 2015 se ukázal i na Pebble Beach Concours d’Elegance, kde ho magazín MotorTrend zařadil mezi dvacítku nejzajímavějších vozů ročníku. Nešlo jen o jeho vizuální působivost, ale také o skutečnost, že se jedná o jediný dochovaný exemplář, navíc s doloženou historií od vzniku přes zapomenutí až po návrat na scénu.

Definitivní potvrzení jeho výjimečnosti přinesla aukce RM Sotheby’s v Amelia Island v roce 2017. Fiat-Stanguellini 1200 Spider America, vedený v titulu jako ročník 1961, byl tehdy prodán za 275.000 dolarů, což při tehdejším kurzu představovalo zhruba 6,97 milionu korun. Pro sběratele to znamenalo nejen získání výjimečného vozu, ale i kusu automobilové historie, v níž se protnula tři slavná jména – Fiat, Stanguellini a Bertone.

Zdroj: Motortrend, RMs Sothebys

