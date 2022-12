Bernina Gran Turismo 2022 aneb Jak je důležité občas vypadnout a užít si vůni benzínu v Alpách

Každý podzim se rozličná sestava veteránů seřadí u švýcarského hotelu La Rösa a závodí na čas po průsmyku Bernina až k hotelu Ospizio Bernina. Obří akce? Kdepak, komornější a s přáteli, ale o to intenzivnější.

Je vlastně jedno, jestli máte rádi auta, cyklistiku, lyžování, lezení po horách, procházky, nebo nakupování. Na všechno z toho je Svatý Mořic správná odpověď. Tato obec, umístěná mezi pohořími Bernina a Albula, proslula díky četným lázním a jedněmi z nejlepších lyžařských terénů v Evropě. Spojte to s krásnou krajinou a klimatem údolí Engadin a máte vynikající zimní letní středisko, kam se rád vracel Charlie Chaplin, Claudia Schifferová i členové aristokratických rodin.

Slunce tady svítí zhruba tři sta dní v roce, nikdo se na vás nemračí a je větší pravděpodobnost, že potkáte nevkusně oblečeného člověka v Miláně. Asi si tak dokážete představit, jaká nálada se tu vzduchem line při jakékoliv společenské události a jaké automobily tu uvidíte na místních akcích.

Svatý Mořic má svůj vlastní automobilový týden podobně jako třeba Monterey. Akce s tím spojené každým rokem přibývají a zvětšují se. Vícedenní Rally supersportů z 90. let pouze s manuálními převodovkami? Máme. Kilometrový sprint na letišti klidně i se 120 let starými stroji? Máme. Závod do vrchu? Tak ten hlavně máme!

Bernina Gran Turismo

Event Bernina Gran Turismo byl založen v roce 2014 Kurtem Engelhornem a Florianem Seidlem. Myšlenka to nebyla zcela nová, šlo v podstatě o revival závodu Bernina Race, který se konal na konci dvacátých let minulého století. Závod spočívá v uzavřené trati dlouhé 5,7 kilometru, kde musí závodníci pokořit padesát náročných zatáček. Kdo se může přihlásit? Závod je navržený pro sportovní a závodní vozy od předválečných let až po modelový rok 1990.

V případě potřeby propagovat nový exkluzivní model se ale také domluvíte. Třeba letos se účastnil Jowyn Wong, zakladatel Wyn Design a otec znovuzrozené automobilky De Tomaso. Na plac přivezl rovnou dva exempláře nového supersportu P72 s dvanáctiválcem Ferrari. Oba prohnal, v obou nechal vrtat oficiální mechaniky Ferrari a usmíval se na celý průsmyk. Pecka!

Bernina Gran Turismo se letos konala od čtvrtka 8. až do neděle 11. srpna. Ve čtvrtek proběhly technické přejímky, v pátek výstava s aukcí, v sobotu dopoledne tréninky, odpoledne první dvě rychlostní zkoušky a v neděli byly na řadě už jen poslední dvě rychlostní zkoušky a přirozeně vyhlášení výsledků. Auta během závodů po minutě startují z La Rösy nahoru, a jakmile dojede poslední vůz, sjedou všichni společně dolů, kde se opět řadí na start. Provoz je samozřejmě z obou stran zastavený, čímž se dává jasně najevo, že tohle není exhibiční jízda, ale skutečný závod.

Divácky je Bernina Gran Turismo nesmírně atraktivní. Pokud chcete ale vidět i něco jiného než cíl, chce to fyzičku. Na výhled na pěkné zatáčky si to totiž budete muset sejít, protože parkovat u silnice je samozřejmě zakázané a těch pár uliček, které okolo průsmyku jsou, zabírají vozy doprovodů, komisařů a nás, novinářů. Co tady letos bylo k vidění? Předně hodně věcí od Porsche, zejména 911. Pak klasické mini nebo pár kousků z Itálie, třeba skvostná Alfa Romeo Giulia 1750 GTA od týmu a stavitelů Formula GT Racing z Mnichova.

Dále pak závodní Nissan GT-R generace R32, konkrétně jeden ze tří kusů, který byl divizí Nismo nasazený na vytrvalostní závod ve Spa. Všechny tři tehdy dojely na prvních třech místech, tenhle byl druhým z nich. Jestli ale něco skutečně přitahovalo pozornost, tak to byl začátek startovacího pole.

Mercedes 35PS z roku 1901, první auto s označením Mercedes a výsledek snahy týmu konstruktérů, jehož členy byli také Wilhelm Maybach a Emil Jelínek (říká vám to něco?). Tohle závodní auto vzniklo pouze v 36 exemplářích a poháněl ho čtyřválec o objemu 5,9 litru. Číslo 35 v názvu odkazovalo na počet koní.

Jeho bratrem ve zbrani byl Blitzen Benz z roku 1909, první auto z Evropy, které umělo jet rychlostí 200 km/h. Ze všeho nejvíc vás ale bude fascinovat jeho motor, jde o řadový čtyřválec o objemu 21,5 litru, který na zadní kola posílá přes čtyřstupňovou manuální převodovku rovných dvě stě koní. Zní jako rozzlobený traktor.

Absolutním vítězem letošního ročníku Bernina Gran Turismo, včetně přidruženého závodu na retrosimulátorech od TCCT, se stal Němec Florian Feustel za volantem vozu Porsche 911 RSR. Bernina Gran Turismo je o dobrém počasí, hezkých autech, heroických výkonech a sladké atmosféře. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak to sedí i na celý Svatý Mořic. Je jedno, jestli se koukáte, jak Lancia Fulvia v závodních barvách zdolává průsmyk Bernina, nebo před hotelem Kempinski popíjíte šampaňské s šéfdesignérem nového De Tomaso P72. Ve Svatém Mořici je to vždy fajn. Ne nadarmo se tu říká: Top of the World.