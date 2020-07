Bernhard Maier končí ve vedení automobilky Škoda Auto

Bernhard Maier zahájil svou kariéru v roce 1984 ve společnosti Nixdorf Computer AG. V letech 1988 až 2001 pracoval pro společnost BMW AG na různých vedoucích pozicích v Německu i v zahraničí, stal se mimo jiné i vedoucím projektu mezinárodní strategie značek. V roce 2001 převzal Bernhard Maier funkci ředitele společnosti Porsche Deutschland GmbH, v 2010 byl jmenován členem představenstva společnosti Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG za oblast prodeje a marketingu. V této funkci Bernhard Maier výrazně modernizoval obchodní a prodejní organizaci. Pod jeho vedením se podařilo výrazně rozšířit mezinárodní prodejní organizaci a v celosvětovém měřítku zvýšit objem dodávek zákazníkům na trojnásobek.

V listopadu 2015 byl Bernhard Maier povolán do funkce předsedy představenstva společnosti Škoda Auto a.s. Podstatnými aspekty nového směřování podniku v rámci Strategie 2025+ byly tematické oblasti elektromobilita, digitalizace a konektivita, nové služby související s mobilitou a spuštění produktové ofenzívy značky. Pod vedením Bernharda Maiera uvedla Škoda na trh důležité modely Kodiaq, Karoq, Kamiq a Scala a vyvinula model Enyaq iV, který je prvním modelem vyvíjeným od počátku pro čistě elektrický pohon. Dále značka zvýšila dodávky vozů zákazníkům na přibližně 1,3 milionu vozů ročně a dosáhla rekordních hodnot tržeb i provozního zisku.

Předseda představenstva Volkswagen AG a předseda dozorčí rady Škoda Auto a.s. Herbert Diess Bernhardu Maierovi poděkoval za jeho vynikající práci pro koncern Volkswagen a společnost Škoda Auto a.s.: „Bernhard Maier je jedním z nejzkušenějších manažerů v koncernu Volkswagen. Ve funkci předsedy představenstva společnosti Škoda Auto výrazně přispěl k dalšímu vyprofilování značky. Jeho léta ve společnosti Škoda Auto patří mezi ta nejúspěšnější v celé 125leté historii automobilky. Za to i za téměř dvě desítky mimořádně úspěšných let, nejprve ve společnosti Porsche a poté ve Škoda Auto Bernhardu Maierovi děkuji.“