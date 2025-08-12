Benzinový Dodge Charger dostal ostřejší verzi. Zatím má stále šestiválec

Tradiční označení pro sportovní americké klasiky má novou podobu – za skvělý výkon nedáte ani 1,3 milionu korun.
Slovo „scat“ znamená v americké angličtině plus mínus „zmizet“, „odfrčet“, „zdejchnout se“. Skvělé označení, kterým značka Dodge koncem 60. let zviditelnila své výkonné modely ve zlaté éře muscle cars. K prvním autům s tímto označením patřily vozy Coronet R/T, Dart GTS nebo Super Bee, v rámci marketingu vznikl také klub, k němuž se mohli členové připojit za pár dolarů, v roce 2014 značka tento fenomén oživila u modelů Charger a Challenger se sportovními doplňky.
Tradiční název se vrací i u aktuální generace Chargeru pro modelový rok 2026. Moderní Scat pack vychází z verze Sixpack H.O. s řadovým třílitrovým šestiválcem twin turbo o výkonu 410 kW (558 koní) a se 720 Nm točivého momentu. Motor dostal nové sportovní plnicí potrubí, přibyl rovněž sportovní výfuk, kovaná kliková hřídel a ojnice.
Přeplňování mají na starosti turbodmychadla Garrett GT2054 s turbínami z tepelně odolného materiálu Inconel. Osmistupňová automatická převodovka TorqueFlite 880RE spolupracuje s pohonem všech kol, ale po stisknutí tlačítka umí odpojit pohon předních kol a udělat z Chargeru ryzí zadokolku. Provedení Scat Pack bude na americkém trhu dostupné od 59.995 dolarů, v přepočtu od zhruba 1,26 milionu korun.
