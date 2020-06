Bentley už prodalo 20.000 kusů Bentaygy. Jejich hmotností překračuje bitevní křižník

Bentley Bentayga je v produkci od konce roku 2015 a automobilka se nyní podělila o prodejní i další zajímavá čísla modelu. Původní rozpačité reakce na design prvního SUV značky přitom můžete zahrabat, svou cílovou skupinu si model bezpochyby našel. V prodejích totiž nyní Bentayga překonala číslovku 20.000 kusů.

To mimochodem znamená, že Bentley za poslední čtyři roky prodalo 13,7 kusu Bentaygy denně. A další zajímavá čísla pokračují, když vezmete v potaz, že luxusní SUV váží okolo 2387 kg. Po planetě tedy dohromady jezdí 47.740.000 kg tohoto modelu – hmotnost vyšší než v případě legendárního bitevního křižníku HMS Hood britského královského námořnictva.

Na prodejnost Bentaygy má určitě dopad i nabídka možných variant, která se snaží zaujmout co nejširší publikum. Kromě vrcholné motorizace W12, která pod kapotou specifikace Speed produkuje až 635 koní (467 kW), je k mání i menší dvakrát přeplňovaný V8 o síle 550 koní (404 kW), také naftový V8 (435 koní/320 kW) a plug-in hybridní V6 (449 koní/330 kW).

Právě na elektrifikaci Bentley v poslední době kouká stále více s příchodem plně elektrického vozu, který máme očekávat do pěti let. Ostatně do rakve už automobilka nedávno uložila i svůj ikonický motor V8 L-Series, jenž se držel v produkci přes 60 let.