Bentley ukazuje nejluxusnější zadní sedadlo na světě. Jen adaptivní oporu těla hlídají tři kontrolní jednotky

Sedadlo jako v luxusních sedadlech bude nabízet Bentley pro model Bentayga s prodlouženým rozvorem.

Pokud má vaše auto elektrické nastavení sedadel, je to skvělé. Pokud má ale i funkci paměti, je to ještě lepší. No a sedadla se dají samozřejmě také vyhřívat i ventilovat, a pak jsou tady výrobci high-end luxusních aut, kteří jsou schopni nacpat do předního sedadla ještě subwoofer a pod zadní dát ještě elektricky nastavitelnou lenošku.

Teď se ke slovu hlásí Bentley a prohlašuje, že má pro své zákazníky to nejkomfortnější zadní sedadlo na světě. Podivujete se nad tím? Automobilka se to v nejnovější zprávě snaží vysvětlit. Jedná se o sedadla pro model Bentayga EWB, tedy s prodlouženým rozvorem, který se po vozu velkých limuzín věnuje především komfortu cestujících vzadu.

Tato zadní sedadla se nazývají Airline Seat a odkazují na sedadla luxusních letadel. Jsou elektricky nastavitelná ve 22 směrech. Cestující si na něm zvolí jednu ze sedmi přednastavených teplot a sedadlo pak pomocí kombinace vyhřívání a ventilování udržuje maximální teplotní pohodu na přesnost 0,1 stupně Celsia.

Propočítávání pro udržení teploty probíhá každých 25 milisekund. Vyhřívání sedadla používá již známé technologie, ale chlazení má zcela nový ventilátor. Během toho, co cestující sedí, probíhají v sedadle jemné korekce opory těla na základě algoritmu, který byl napsán ve spolupráci s chiropraktiky. Sedadlo dokáže dělat korekce pomocí 177 různými pohyby v šesti zcela nezávislých zónách.

Automatický systém udržení teploty sedadel je podle výpočtů o 40 % lepší než manuální. V sedadle je dvanáct elektrických motorů a pro adaptivní oporu těla slouží tři počítačové jednotky. Sedadlo má také elektricky nastavitelnou výšku hlavové opěrky, lenošku a VIP Mode, který posune sedadlo spolujezdce více dopředu a decentně mu sklopí opěrku. Vůz již můžete nakonfigurovat, ale dodávky zákazníkům se spustí až v posledním kvartále tohoto roku. Cenu za sedadlo výrobce nezveřejnil.