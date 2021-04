Bentley ukázalo auto pro letošní Pikes Peak. Je to monstrum z GT3 na biopalivo

Automobilce Bentley se na trati Pikes Peak nějak zalíbilo. Nejdřív se na horu v Coloradu v rekordním čase vyškrábalo s opulentním SUV Bentayga, aby si to o rok poté to zopakovalo s modelem Continental GT. Nyní se na místo činu vydá potřetí. Tentokrát ale s tím nejdrsnějším, co jsme v poslední době od Britů viděli.

Přivítejte tedy Continental GT3 Pikes Peak, nejextrémnější Bentley všech dob s kořeny v sériově vyráběném modelu. Jak již název napovídá, speciál vychází ze závodního vozu kategorie GT3. Má tedy ten samý motor V8 o objemu 4,0 litru se dvěma turbodmychadly.

Zajímavé ovšem je, že Bentley se s tímto vozem chce vyškrábat na kopec pouze za pomoci biopaliva, které aktuálně testuje a hledá pro sebe to nejvhodnější. Půjde tedy o první závodní vůz značky spalující tento druh paliva. Zároveň tím odstartuje své bádání po ekologickém palivu, aby na silnicích udrželo své tradiční modely co nejdéle.

Závodní GT3 spalující biopalivo si na časovou zkoušku připravilo extrémní body kit, který jde ještě nad rámec výchozího speciálu. Předně jde o nový zadní difuzor, masivní přední splitter, nasávací otvory místo zaslepených zadních oken a také největší zadní křídlo, jaké kdy značka na autě použila.

Pikes Peak International Hill Climb se jede 27. června. Za volant se neposadí nikdo jiný než Rhys Millen, který na trati dovedl k rekordu modely Bentayga (2018) a Continental GT (2019). Snad se mu to podaří i letos. Rekord v kategorii Time Attack 1 zatím drží Porsche 911 GT2 RS Clubsport. Připravené Bentley vzniklo ve spolupráci se závodním týmem Fastr.