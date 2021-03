Bentley slaví historický milník. Luxusní britská značka už vyrobila 200.000 aut

Po více než stoleté historii se legendární britská značka dostala v produkci luxusních vozů k číslovce 200.000. Přesně tolik aut nyní vyrobila od svého zrodu v roce 1919. Milníkem je přesněji Bentayga Hybrid mířící k čínskému majiteli. Ještě před exportem se však moderní SUV setkalo s nejstarším přeživším Bentley, modelem EXP 2 z roku 1920.

K milníku přidává Bentley i řadu zajímavých fotografií z minulosti produkce a dodává, že pouze ve své továrně v Crewe již od roku 2003 vyrobilo na 155.582 vozů. Právě tento rok označuje automobilka za průlomový. Tehdy přišel na scénu nový Continental GT, který odstartoval moderní éru britské značky již naplno pod střechou koncernu VW.

Dnes vyrobí Bentley 85 vozů denně, tedy stejný počet jako před dvaceti lety za měsíc. Že bylo uvedení Continentalu GT úspěšným krokem dokazuje i fakt, že z nynějších 200.000 vozů je přes 80.000 právě oblíbené luxusní kupé a kabriolet.

Ani SUV Bentayga však nelze upřít popularitu s již 25.000 kusy od roku 2015. Samo Bentley přitom očekává, že model má v blízké budoucnosti dobrou šanci překonat výrobní čísla „Conti GT“. V případě limuzíny Flying Spur pak mluvíme o 40.000 kusech napříč třemi generacemi moderní interpretace od roku 2005.

V současnosti vstupuje Bentley do další éry, kterou definuje strategie Beyond100 s cílem vytvořit ze značky světového lídra udržitelného luxusu na kolech. Do roku 2030 chce být Bentley uhlíkově neutrální, již do roku 2026 pak chce zcela přejít na elektrifikované pohony – hybridní nebo čistě elektrické, přičemž rokem 2030 bude značka dle svých plánů vyrábět už jenom elektromobily.