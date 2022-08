Bentley představilo nejvýkonnější model v historii. Batur má 740 koní, titanové výfuky a jede až 355 km/h

Když Bentley ve svých útrobách vyladil svůj šestilitrový W12, vytvořil pro něj zcela speciální model. Nový design nám možná napoví víc o budoucnosti.

Ještě, než se Bentley vydá na ohlašovanou cestu za elektromobilitou, hodlá dostat z dosud vyvinuté technologie maximum. Řeč je samozřejmě o dvanáctiválci 6.0 do „W“. Byla by škoda usadit jeho dosud nejvýkonnější verzi do současného modelu, a proto divize zakázkové výroby vytvořila unikátní kupé Mulliner Batur.

Okamžitě se začaly vést diskuze, jestli jde o exkluzivní model s osobitým designem, nebo je Batur předzvěstí nového pojetí s nastávající transformací značky. Diskuzi vyvolaly zejména modernizovaná maska chladiče s dvoubarevnou výplní a minimalisticky pojatými světlomety inspirovanými modelem Bacalar z roku 2020, který Mulliner vyrobil ve 12 exemplářích.

Zatímco Continenetal GT je i ve sportovněji střiženém kabátku stále velmi elegantní, Batur dává na obdiv daleko svalnatější tvary doplněné funkčními detaily. Mohutný přední nárazník zdobí ve spodní části minimalistický splitter z karbonového vlákna. Stejný materiál byl použit na nástavce prahů i zadní difuzor. Nadčasový vzhled dodávají vozu 22palcová kola a úzké zadní světlomety.

Aby honosnému vzhledu odpovídal také dvakrát přeplňovaný šestilitr, má nové sání, výkonnější turbodmychadla a posílené intercoolery. Technici pozměnili naladění řídící jednotky a o odvod spalin se stará titanový výfukový systém. Výsledkem je 544 kW (740 koní) s rovnými 1000 N.m. To je minimálně o 60 kW a 100 N.m více než má Continental GT Speed.

Můžeme si připomenout, že stovku pokoří za 3,5 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 355 km/h. Soustavu doplňuje osmirychlostní automat. Pro rychlé průjezdy zatáček má Batur inteligentní rozdělování točivého momentu, elektronický diferenciál s omezenou svorností a aktivní stabilizátor schopný vyvinout 1 300 N.m během 0,3 sekundy pro potlačení zkrutu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvýkonnější Bentley v historii, je přední náprava osazena karbonovými kotouči o průměru 440 mm doplněnými 10pístkovými třmeny. Vzadu si novinka vystačí se sadou o průměru 410 mm a 4pístkovými brzdiči.

Produkce je omezena na 18 kusů. I přes cenu startující na 48.180.000 Kč jsou všechny již prodané. Výše ceny se samozřejmě odvíjí od náročnosti klienta. Automobilka s ním po celou dobu konzultuje finální podobu v rámci personalizační procedury. Pro exteriér jsou připravené odstíny z palety Mulliner, nebo si zákazník může namíchat odstín přesně dle svých představ, aby správně ladil s ozdobnými prvky v pěti variantách zpracování. V interiéru jde třeba vhodně nakombinovat čalounění s dýhami i dekorativními lištami. Specialitou jsou 3D tištěné ovládací prvky potažené 18karátovým zlatem. Zvolit může i ručně malované grafiky.