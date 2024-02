Bentley oživilo více než 100 let starý příběh. Postavilo unikátní Bentaygu na počest hrdiny z I. světové války

Tento příběh je rovným dílem o hrdinství i textilním průmyslu. Jak to spolu může souviset? Pojďme se ponořit do historie. Jack White se narodil jako Jakob Weiss den před Vánocemi v roce 1896 v britském Leedsu. Jeho rodiče byli ruští židé, kteří do Británie emigrovali, a jejich specializací byla hydroizolace. Po studiích se zapojil do rodinného podnikání, ale když vypukla první světová válka, vrátil se z obchodní cesty ze Švédska, aby dobrovolně narukoval do pěchotního pluku King’s Own Royal Regiment – ten mimochodem vznikl již v roce 1680 a účastnil se mnoha známých historických válek i bitev, od devítileté války až po druhou světovou.

Jeho jednotka byla nasazena na poloostrově Gallipoli, kde se Jack White vyznamenal hrdinským skutkem při pokusu překročit řeku Dijálu v noci ze 7. na 8. března roku 1917. Historické prameny praví toto: „Spojař (White) při pokusu o překonání řeky viděl, jak se dva pontony před ním dostaly pod těžkou kulometnou palbu, což mělo katastrofální následky. Když se jeho vlastní ponton dostal do poloviny řeky a všichni muži kromě něj byli buď mrtví, nebo zranění, zjistil, že není schopen ponton ovládat. Pplk. White pohotově přivázal k pontonu telefonní drát, skočil přes palubu a odtáhl jej na břeh, čímž zachránil život důstojníkovi a vynesl na břeh pušky a výstroj ostatních mužů ve člunu, kteří byli buď mrtví, nebo umírali.“ Za tento čin získal Viktoriin kříž, nejvyšší vojenské vyznamenání Spojeného království.

Během první světové války také rodinná firma (Private White V.C.) dodávala vojenské bavlněné trenčkoty a během druhé světové pak voděodolné parky pro RAF. Zemřel kvůli zdravotním problémům v roce 1949 v pouhých 52 letech. Podnik funguje dodnes a ve spolupráci s ním připravilo Bentley Mulliner speciální verzi Bentaygy.

Ta je zvenčí lakována odstínem Dark Sapphire a osazena doplňky Blackline, společně s detaily v měděném odstínu - to je odkaz na měděný drát, na němž White odtáhl své raněné kolegy z palby. Kola s průměrem 22 palců byla vyrobena speciálně pro tento vůz. Další prvky v barvě mědi – prošívání, kovové části – najdeme uvnitř, společně se švy na sedačkách ve vojenském stylu. Viktoriin kříž pak připomínají výšivky v opěrkách hlavy. Polštáře na zadních sedadlech jsou vyrobeny z tkaného kašmíru. V palubní desce se nachází silueta továrny společnosti Private White V.C. a na prazích i kapsách dveřích motiv buldoka – neoficiálního maskota firmy. Vůz vznikl v jediném exempláři, který již našel svého majitele.