Bentley opět rozjíždí výrobu ikonického Speed Six. Vznikne pouze dvanáct kusů, všechny jsou již zamluvené

Trendem dnešní doby nejsou jen restomody, ale také obnovení výroby předválečných aut. Nejvíc to jede v Anglii.

Britská automobilka Bentley odhaluje další projekt z Continuation series. Jde v podstatě o to, že opět vyrobí některý ze svých klasických modelů. Nejedná se o tedy žádný restomod, ale o původní auto, jen vyrobené o několik dekád později. Poslední dobou je to v Anglii trend. Již dříve takto vznikl od Bentley mocný Blower, ale také DB4 od Aston Martinu či C-Type od Jaguaru.

Je to ideální způsob, jak na silnici udržet vyšší počet klasických aut a hlavně jak si říct o tučnou částku zámožným klientům. Novinkou v této oblasti bude model Speed Six z konce třicátých let minulého století. Speed Six je sportovní varianta modelu 6½ Litre. Tehdy bylo zcela běžné dávat karoserie luxusních aut na sportovní podvozky, což můžeme brát jako takovou definici předválečných Bentley.

Mechanicky a esteticky totožných nových aut vznikne pouze dvanáct a postaví je stejný tým lidí z divize Mulliner, který stavěl nový Blower. Všech dvanáct aut již má svého majitele a není se čemu divit. Tyto speciality se na skladě nikdy neválí a v drtivé většině případů jsou pro ně již od zvednutí prvního šroubováku v dílně připravené teplé soukromé garáže.

Speed Six byl v té době nejúspěšnějším Bentley v motorsportu. Woolf Barnato, Sir Henry ‘Tim’ Birkin a Glen Kidston s ním vyhráli Le Mans v letech 1929 a 1930. Řadový šestiválec pod kapotou má vrtání 100 mm a zdvih 140 mm. V základním modelu Speed Six dosahoval výkonu 180 koní.