Bentley Mulsanne čekají velké změny. Stane se z něj elektrické GT a možná přijde o pár dveří

Klasické sedany netáhnou, v kombinaci s postupující elektrifikací proto čekají britskou značku významné změny na vrcholu nabídky.

V letech 2025 až 2030 plánuje Bentley premiéru pěti nových modelů – všechny budou na elektřinu. První vlaštovku zřejmě uvidíme již v letošním roce ve formě konceptu. Má se stát náhradou za čtyřdveřový model Mulsanne, který až do konce své výroby před dvěma lety představoval vrchol nabídky – pokud se tedy nebavíme o různých speciálech. Automobilka se musí přizpůsobit požadavkům trhu, drahé velké sedany ztratily během posledních deseti let v luxusním segmentu přes deset procent svého podílu. Ještě v roce 2010 představovaly více než pětinu, vloni to nebyla ani desetina.

Zákazníci Bentley o čtyřdveřový model nepřijdou, automobilka ho ale naservíruje s novými tvary. Bude samozřejmě elektrifikovaný a velikostně menší, než původní Mulsanne. Také se počítá s vyšší stavbou karoserie, mohlo by tedy jít o vozidlo na pomezí crossoveru a SUV, nesmí však lézt do zelí modelu Bentayga. Ten momentálně tvoří polovinu prodejů značky.

Název Mulsanne by měl přejít na superluxusní GT, které se stane vrcholem nabídky. Znamenalo by to, že půjde o dvoudveřový model značných rozměrů a s výrazně sportovnějšími rysy. I když výkonný ředitel Bentley Adrian Hallmark v rozhovoru pro magazín Autocar přiznal, že segment čtyřdveřových aut je z historického hlediska silnou stránkou značky a stále je pro ni atraktivní, novinka má být průlomovým vozidlem už z toho důvodu, že se automobilka výraznou měrou podílí na tvorbě platformy společně s mateřským koncernem Volkswagen. Právě použití techniky VW bylo pro výrobce aut za mnoho milionů v minulosti značně omezující.