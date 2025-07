Bentley má upravené logo, okřídlené B se za posledních 106 let měnilo jen pětkrát

U příležitosti otevření nového designérského studia v základně Bentley v Crewe si značka nadělila novou verzi svého historického znaku – typického okřídleného B. Původní verzi vytvořil v roce 1919 Frederick Gordon Crosby, britský automobilový ilustrátor, který většinu svého života pracoval pro magazín Autocar a maloval také výjevy z nejslavnějších závodů i obou světových válek.

První provedení loga mělo bohatě zdobená křídla a složitý oválný rám s perlovým lemováním, i dnes působí luxusně a tradičně díky prvkům kombinujícím viktoriánské motivy se stylem art deco. Křídla měla přestavovat nadšení z pohybu a říká se, že také odkazovala na letecké motory, které zakladatel W.O. Bentley navrhoval pro prvoválečné letouny. Zajímavou perličkou je odlišný počet per na jednotlivých křídlech, což mělo zdůraznit unikátnost značky a také zmást plagiátory.

U druhé verze znaku z roku 1931 si můžete všimnout zjednodušení oválného rámu a méně vrstvených a nyní již symetrických křídel – značce vydržela nejdéle, až do 90. let minulého století. Třetí varianta se objevila okolo roku 1996, křídla byla menší a méně načechraná, ubylo zdobnosti a přibylo rovnováhy a čistých linií. Další logo z roku 2002 vznikalo po přechodu Bentley pod skupinu Volkswagen pro nový Continental GT, který díky zdesetinásobení ročních prodejů znamenal znovuzrození chátrající značky. Z úcty k originálu se u něj vrátil také rozdílný počet per na křídlech, 10 nalevo a 11 napravo.

Nejnovější pátá verze, kterou Bentley právě představilo, je dílem týmu designéra Robina Page, který uspořádal soutěž o nejlepší návrh, v němž zvítězil návrhář interiérů Young Nam. Všimněte si ostřejších tvarů křídel v diamantovém provedení, zmizela také spodní vrstva per. Ta mají nyní připomínat opeření sokola stěhovavého.

Střed s písmenem B získal silnější rámování a prostorový efekt, inspirovaný světem luxusních hodinek. Navržen byl tak, aby obstál sám o sobě i bez křídel, a mohl být používán jako samostatný designový prvek. Na autě se nové logo poprvé objeví příští týden, půjde o koncept (u něhož se nepočítá s výrobou, to Bentley říká již dnes), který naznačí tvary pro novou éru značky pod šéfem designu Robinem Pagem.

Zdroj: Bentley | Zdroj videa: Bentley