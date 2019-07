Bentley láká na budoucí Continental GT. Revoluční kupé se ukáže za dva týdny

Již 10. července vypustí Bentley zbrusu nový koncept. Letos má britská automobilka napilno, vzhledem k oslavám 100 let od svého založení se rozhodla vychrlit hned několik modelů a vypadá to, že se začne psát novodobá historie luxusního motorismu.

Začalo to Bentaygou Speed, pokračovalo čtyřdveřovou variantou Continentalu GT a oživením slavného jména Flying Spur. Následovala speciální edice Continental GT Convertible Edition 1, odkazující na první model značky. To ale není vše, protože Bentley nyní láká na EXP 100 GT Concept.

Automobilka láká krátkou ukázkou a dvojicí ilustračních fotografií. Nadcházející vůz bude jakási vize grand toureru Continental GT. Bude samozřejmě nabité moderními systémy, z nichž některé se do výroby ještě několik let určitě nepodívají. Veřeříme však, že by Bentley dělalo koncepty „do šuplíku“.

To nejzajímavější na tomto voze ale zcela jistě bude pohon. O ten se má totiž postarat vodíkový hybrid. Nemůžeme se dočkat na podrobnosti! A ani na to, co budou na výsledek říkat zastánci klasických elektromobilů.