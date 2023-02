Bentley končí výrobu ikonického motoru 6.0 W12. Bude výkonnější, než se plánovalo. Vznikne jen 18 kusů

Bentley jede vstříc elektrifikaci, která nahradí čistě spalovací motor 6.0 W12. Automobilka ho ale nechá odejít se vší slávou v nejsilnější specifikaci a ve velmi vzácném modelu.

Když jeden život vyhasne, jiný se zase zrodí. Tak se příroda udržuje v rovnováze a na stejném principu funguje i automobilový svět. Éra elektromobility přináší nový směr, takže je jasné, že něco musí skončit. V tomto případě je to vidlicový šestilitrový dvanáctiválec Bentley.

Nově zhotovený motor 6.0 W12 vstoupil do hry v roce 2003, kdy se automobilka přemístila pod křídla Volkswagenu. Kompaktní koncepce přinesla ve srovnání s klasickou V12 24procentní zkrácení bloku. To umožnilo poskytnout více místa v interiéru. Během uplynulých 20 let vývoje se výkon motoru zvýšil o 37 procent a točivý výkon narostl o více než polovinu (54 procent). Přitom emise se o čtvrtinu snížily. Toho bylo dosaženo optimalizací řídicí jednotky i chladicího systému, úpravou sání, vstřikování a přeplňování.

Zlomovým bodem se stal rok 2015. Tehdy do hry vstoupilo SUV Bentayga a motor prošel kompletním přepracováním. Ve stejné podobě se vyrábí dodnes. Na stavbě každého dvanáctiválce, trvající asi 6,5 hodiny, se podílí 30 specialistů, než agregát projde finálním testováním na trojici diagnostických zařízeních. Každý týden se ponechá jeden motor v delším zkušebním cyklu a následně je rozebrán v rámci kontroly kvality.

Výroba definitivně utichne v dubnu 2024, ale nebojte, W12 odejde s velkou slávou. Extrémně vzácné Bentley Batur vyráběné ručně karosárnou Mulliner je symbolem konce velkých spalovacích motorů a dostane W12 v dosud nejvýkonnější specifikaci. Oproti původním předpokladům hovořícím o 710 koních se nakonec hranice posune na 750 koní s rovným 1000 N.m.

Posílení bylo dosaženo novou geometrií turbodmychadel, jejichž jádra odvádějí o 35 procent více tepla z nasávaného vzduchu. Sání je o 33 procent větší a při plném výkonu jím za hodinu projde 1050 kg vzduchu. Bentley Batur, jehož 18 exemplářů je již prodaných, bude jediným modelem s touto specifikací W12. Běžná verze s výkonem 659 koní bude do poloviny příštího roku stále dostupná v ostatních modelech. Poté budou specialisté přesunuti na nové pozice a výrobní prostory se přizpůsobí produkci hybridních pohonů.