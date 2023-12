Bentley dokončilo sérii novodobých Blowerů, teď začíná s testy Speed Six

První část tohoto úchvatného projektu zabrala jen necelé tři roky. Když se léta Páně 2020 rozhodl tým techniků z Bentley Mulliner znovu postavit Continuation sérii předválečných Blowerů s 4,5litrovými motory, působilo to přinejmenším jako vtip. Nyní je dvanáctka vozů hotová. Byly vytvořeny s přispěním historiků, původních plánů a mnoha specialistů – jejich rozměry, konstrukce i materiály britský výrobce srovnal s vlastními továrními historickými vozy pro dokonalou přesnost. I samotná výroba probíhala dobovými postupy a s využitím nástrojů, které byly k dispozici téměř před sto lety.

Zákazníci pro ně volili tradiční britskou zelenou, konkrétně odstín Napier Green, jeden klient si nechal vytvořit vlastní verzi staroanglické bílé. Vozidla byla přizpůsobena na míru konkrétním majitelům, získala také historické „pasy“ od Mezinárodní automobilové federace, díky nimž že mohou účastnit oficiálních veteránských akcí.

Nyní startuje nová kapitola obnovování slavné historie. Bentley připravuje další sérii historických vozů, tentokrát modelu Speed Six. Jako vzor posloužily dva originály ve vlastnictví automobilky, exemplář se značkou GU409 a „stará trojka,“ což je původní tovární závodní vůz, který na Le Mans v roce 1930 řídili Sammy Davis a Clive Dunfee. Z nich tým Bentley Mulliner získal cenná data o konstrukci, materiálech, rozměrech – do posledního šroubku. První testovací kus je již hotový a zdá se, že se povedl. Zatím co originál měl výkon 149 kW, u nového kusu se na brzdě objevilo 153 kW. Stavba každého šestapůllitrového Speed Six zabere deset měsíců, zákazníci se dočkají v roce 2025. Mezi tím prototyp najede 8000 kilometrů na závodních tratích, aby se Bentley ujistilo, že se práce povedla.