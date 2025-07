Bentley Boys jsou zpět. Majitelé staronových závoďáků Blower a Speed Six se utkají v Le Mans

Se znovuzrozenými předválečnými modely závodilo Bentley v moderních podnicích už dříve, nyní však do Le Mans míří čtyřčlenný tovární tým složený výhradně z majitelů těchto vozů.

Takzvané Continuation Series, tedy pokračující série předválečných modelů Bentley Blower a Speed Six naštěstí nekončí pouze na výstavce v klimatizovaných garážích šťastných a movitých majitelů. Hned čtyři zákaznické kousky z těchto limitovaných produkcí totiž letos zamíří do akce v podniku Le Mans Classic (3.–6. července), a to s oficiální podporou Bentley, jakožto největšího továrního týmu britské značky na okruhu La Sarthe od roku 1930.

Ve třídě s dalšími předválečnými vozy se ve Francii utká konkrétně trojice nových vozů Blower a jeden Speed Six, přirozeně ve specifikacích, ve kterých tyto modely na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století doopravdy závodily. Samotní majitelé pak prošli několika měsíci příprav a závodních tréninků v režii divize Mulliner, která vozy u Bentley stavěla. Každý pilot bude mít k dispozici také svého továrního inženýra a mechanika.

S odkazem na původní Bentley Boys, skupinu zámožných majitelů, kteří na konci 20. let ve vozech Bentley úspěšně závodili v Le Mans, se nyní automobilka rozhodla uctít i slavnou fotografii skupiny z roku 1929, původně otisknutou v britském časopise Autocar. Na Mount Street v luxusní čtvrti Mayfair se tedy nyní vyfotili majitelé svých závodních vozů a rovněž vedoucí speciálních projektů Mullineru Ben Linde.

„Prostřednictvím našeho klasického závodního programu dáváme majitelům našich vozů Continuation Series možnost závodit v rámci továrního týmu – stejně jako závodily původní vozy ve 20. letech minulého století. Nejenže tak vzniká nová generace Bentley Boys a Girls z předválečné éry, ale také to umožňuje našim zákazníkům naplno prozkoumat potenciál jejich strojů, které byly samozřejmě navrženy a zkonstruovány pro závodění,“ dodává Linde.

Zdroj: Bentley | Zdroj videa: Bentley